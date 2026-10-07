Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreter Abdullah Ayaz dönemi sona erdi. TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

İSTİFASINI 5 EKİM'DE SUNDU

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.

Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz."

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