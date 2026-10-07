TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu'nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın Genel Sekreterlik görevinden istifa ettiği resmen açıklandı. Ayaz'ın istifasını 5 Ekim 2026 tarihinde federasyona sunduğu bildirildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreter Abdullah Ayaz dönemi sona erdi. TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İSTİFASINI 5 EKİM'DE SUNDU
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.
Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz."
Dilek Demir Takvim.com.tr Süperlig