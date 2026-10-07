CANLI YAYIN
Geri

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın Genel Sekreterlik görevinden istifa ettiği resmen açıklandı. Ayaz'ın istifasını 5 Ekim 2026 tarihinde federasyona sunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreter Abdullah Ayaz dönemi sona erdi. TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

İSTİFASINI 5 EKİM'DE SUNDU

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.

Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti-3 TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti-4 TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti-5
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin krizi çözüldü! Yönetim istifayı kabul etmedi
SONRAKİ HABER

Süper Lig'de istifa geri döndü
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Süperlig

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler