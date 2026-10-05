Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin krizi çözüldü! Yönetim istifayı kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yola devam kararı çıktı. Deneyimli çalıştırıcının yönetime sunduğu istifa kabul edilmedi. Kırmızı-siyahlı yönetim, Diyadin'in görevine devam etmesini istedi.
Gençlerbirliği'nde alınan sonuçların ardından teknik direktör Metin Diyadin görevinden ayrılma kararı aldı.
Deneyimli teknik adam, kararını yönetime ileterek istifasını sundu. Kırmızı-siyahlı yönetim ise Diyadin'in talebi üzerine durum değerlendirmesi yaptı.
YÖNETİM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ
Gençlerbirliği yönetimi yapılan görüşmelerin ardından Metin Diyadin'in istifasını kabul etmedi.
Başkent temsilcisi, deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı aldı. Böylece Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki görevi sürerken takım çalışmalarına mevcut teknik heyet yönetiminde devam edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ DUYURDU
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur.
Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.
Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.
Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."
AYRILIK GERÇEKLEŞMEDİ
Metin Diyadin'in istifasını sunmasının ardından gündeme gelen ayrılık gerçekleşmedi. Yönetimin aldığı kararla birlikte deneyimli çalıştırıcı görevinde kaldı.
Bu gelişmenin ardından Diyadin'in Gençlerbirliği'nden ayrıldığına yönelik önceki bilgiler de geçerliliğini yitirdi.
6 MAÇTA 7 PUAN
Gençlerbirliği bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi topladığı 7 puanla 13. sırada yer aldı.
Metin Diyadin ise yeniden göreve geldiği son döneminde Gençlerbirliği'nin başında toplam 9 karşılaşmaya çıktı. 58 yaşındaki teknik adam bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Diyadin, 13 puan toplarken maç başına 1.44 puan ortalaması yakaladı.
MİLLİ ARA SONRASI RAKİP AMEDSPOR
Alkaralar, Metin Diyadin ayrılığının gündeme geldiği milli ara sonrası ilk maçına 10 Ekim Cumartesi günü çıkacak. Başkent ekibi saat 13.30'da lider Amedspor'u sahasında ağırlayacak.
İstifası kabul edilmeyen Metin Diyadin, Gençlerbirliği'nin başında Amedspor karşılaşmasında takımını yönetecek.