Deneyimli teknik adam, kararını yönetime ileterek istifasını sundu. Kırmızı-siyahlı yönetim ise Diyadin'in talebi üzerine durum değerlendirmesi yaptı.

Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."

Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.

Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkent temsilcisi, deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı aldı. Böylece Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki görevi sürerken takım çalışmalarına mevcut teknik heyet yönetiminde devam edecek.

Gençlerbirliği yönetimi yapılan görüşmelerin ardından Metin Diyadin'in istifasını kabul etmedi.

Metin Diyadin geride kalan 6 haftada 7 puan topladı. (Fotoğraf: AA)

AYRILIK GERÇEKLEŞMEDİ

Metin Diyadin'in istifasını sunmasının ardından gündeme gelen ayrılık gerçekleşmedi. Yönetimin aldığı kararla birlikte deneyimli çalıştırıcı görevinde kaldı.

Bu gelişmenin ardından Diyadin'in Gençlerbirliği'nden ayrıldığına yönelik önceki bilgiler de geçerliliğini yitirdi.

6 MAÇTA 7 PUAN

Gençlerbirliği bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi topladığı 7 puanla 13. sırada yer aldı.

Metin Diyadin ise yeniden göreve geldiği son döneminde Gençlerbirliği'nin başında toplam 9 karşılaşmaya çıktı. 58 yaşındaki teknik adam bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Diyadin, 13 puan toplarken maç başına 1.44 puan ortalaması yakaladı.

MİLLİ ARA SONRASI RAKİP AMEDSPOR

Alkaralar, Metin Diyadin ayrılığının gündeme geldiği milli ara sonrası ilk maçına 10 Ekim Cumartesi günü çıkacak. Başkent ekibi saat 13.30'da lider Amedspor'u sahasında ağırlayacak.

İstifası kabul edilmeyen Metin Diyadin, Gençlerbirliği'nin başında Amedspor karşılaşmasında takımını yönetecek.

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