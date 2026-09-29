Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Eflatun-sarılı kulüp, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığını resmi kanallarından duyurdu.

MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı. Kulüp, yeni teknik direktörü ve ekibine başarı dileğinde bulundu.