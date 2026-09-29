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Eyüpspor kararını verdi! Yeni teknik direktör belli oldu

Eyüpspor’da teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu. Eflatun-sarılı kulüp, Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Yeni teknik adam ve ekibine başarı dileğinde bulunan Eyüpspor’da Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı.

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Eyüpspor kararını verdi! Yeni teknik direktör belli oldu

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Eflatun-sarılı kulüp, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığını resmi kanallarından duyurdu.

MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı. Kulüp, yeni teknik direktörü ve ekibine başarı dileğinde bulundu.

Mustafa Dalcı Eyüpspor'un yeni teknik direktörü olduMustafa Dalcı Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu

RESMEN AÇIKLANDI

Eyüpspor'un açıklamasında ayrıca, "Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

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