Salah devleşti, Trabzon Galatasaray'ı devirdi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



TAKVİM ve SABAH'ın usta kalemleri, Trabzon'daki dev derbiyi ve Salah fırtınasını kaleme aldı.



KOŞTURMAK BAŞKA KORKUTMAK BAŞKA



TAKVİM Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir, "Koşturmak başka korkutmak başka" başlıklı bir yazı kaleme aldı ve Salah'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.



Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Futbolda bazen bir teknik direktörün takıma ne kattığını görmek için aylar beklemeniz gerekmez. Büyük devrimlerden söz etmiyorum. İki oyuncu arasındaki beş metreyi düzeltirsiniz takımın boyunu kısaltırsınız kimin nerede bekleyeceğini belirlersiniz! Bir anda oyunun görüntüsü değişir.

Thomas Reis'in Trabzonspor'daki ilk 45 dakikasında gördüğüm temel farklılık buydu. Trabzonspor haftalardır hücumcu sayısı üzerinden çözüm arıyordu. Sahaya daha fazla hücumcu koyuyor buna rağmen hücum edemiyordu.

Çünkü futbol kaç hücumcuyla oynadığınızdan önce o oyuncuları birbirine bağlayacak mesafelerle ilgilidir. Galatasaray topu dolaştırdı, Trabzonspor maçın nereye oynanacağını belirledi. İlk yarının bence en kıymetli tarafı buydu.



Galatasaray'ın Sane ve Jakobs üzerinden tehdit ürettiği bölümler yaşandı. Onana'nın müdahale etmek zorunda kaldığı pozisyonlar da çıktı.

Fakat maçın psikolojisini belirleyen taraf Trabzonspor'du. Çünkü Galatasaray her top kaybında arkasında ne bulunduğunu biliyordu; Salah.

İşte burada futbolun taktik tahtasına yazılması güç bir kavram devreye giriyor. Korku.

Salah'ın Trabzonspor'a kattığını goller üzerinden okumak eksik kalır. Rakibin savunma davranışını değiştiriyor. Bir bek hücuma çıkmadan önce onu düşünüyor. Bir stoper orta sahaya kadar basmadan önce arkasındaki alanı hesaplıyor.

Torreira takımını öne taşımaya çalışırken top kaybının bedelini hesaba katıyor. Çünkü Salah'a bıraktığınız 40-50 metre boşluk başka futbolculara bıraktığınız 40-50 metreye benzemez.

Trabzonspor açısından mesele artık Salah'ın kaç gol atacağı meselesinin ötesine geçiyor. Çünkü büyük futbolcu bazen top ayağındayken oynar, bazen de top rakipteyken. Salah bu maçta top Galatasaray'dayken bile Trabzonspor adına oynadı.

Varlığıyla Galatasaray savunmasını birkaç metre geriye itti. Rakibin risk iştahını düşürdü. Trabzonspor'a nefes aldırdı. Takım arkadaşlarının önündeki alanı genişletti. Büyük oyuncunun takımına katkısı tam olarak budur. Top ona gelmeden oyunun şeklini değiştirir.