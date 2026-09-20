Salah 'Fırtına'sı! Trabzonspor'a övgü Galatasaray'a sert eleştiri: Okan Buruk toplantıya çıkmamak için kırmızı gördü
Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 gibi ezici bir skorla devirdi. Spor yazarları dev maçtaki Salah faktörüne dikkat çekerken Trabzonspor'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Salah için "O yıldızsa diğerleri yıldızcık" denildi. Galatasaray'a ise eleştirinin tonu yüksekti. "50 yıldır Trabzon'un Galatasaray'ı sahadan sildiği böylesine bir maç hatırlamıyorum" diyen Ahmet Çakar, Okan Buruk'un toplantıya çıkmamak için bilerek kırmızı kart gördüğünü öne sürdü. Çakar, "Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez" dedi. Levent Tüzemen, Salah'ın tek başına Galatasaray'ı tuş ettiğini belirtip "Maalesef Okan Buruk burnunun dikine gitmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.
OKAN BURUK KIZARDI
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve ön libero Ugochukwu müsabakada kırmızı kart gördü.
Thomas Reis'le çıktığı ilk maçı kazanan Fırtına, "zirve yarışında ben de varım" dedi.
TAKVİM ve SABAH'ın usta kalemleri, Trabzon'daki dev derbiyi ve Salah fırtınasını kaleme aldı.
KOŞTURMAK BAŞKA KORKUTMAK BAŞKA
TAKVİM Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir, "Koşturmak başka korkutmak başka" başlıklı bir yazı kaleme aldı ve Salah'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Özdemir şu ifadeleri kullandı:
Futbolda bazen bir teknik direktörün takıma ne kattığını görmek için aylar beklemeniz gerekmez. Büyük devrimlerden söz etmiyorum. İki oyuncu arasındaki beş metreyi düzeltirsiniz takımın boyunu kısaltırsınız kimin nerede bekleyeceğini belirlersiniz! Bir anda oyunun görüntüsü değişir.
Thomas Reis'in Trabzonspor'daki ilk 45 dakikasında gördüğüm temel farklılık buydu. Trabzonspor haftalardır hücumcu sayısı üzerinden çözüm arıyordu. Sahaya daha fazla hücumcu koyuyor buna rağmen hücum edemiyordu.
Çünkü futbol kaç hücumcuyla oynadığınızdan önce o oyuncuları birbirine bağlayacak mesafelerle ilgilidir. Galatasaray topu dolaştırdı, Trabzonspor maçın nereye oynanacağını belirledi. İlk yarının bence en kıymetli tarafı buydu.
Galatasaray'ın Sane ve Jakobs üzerinden tehdit ürettiği bölümler yaşandı. Onana'nın müdahale etmek zorunda kaldığı pozisyonlar da çıktı.
Fakat maçın psikolojisini belirleyen taraf Trabzonspor'du. Çünkü Galatasaray her top kaybında arkasında ne bulunduğunu biliyordu; Salah.
İşte burada futbolun taktik tahtasına yazılması güç bir kavram devreye giriyor. Korku.
Salah'ın Trabzonspor'a kattığını goller üzerinden okumak eksik kalır. Rakibin savunma davranışını değiştiriyor. Bir bek hücuma çıkmadan önce onu düşünüyor. Bir stoper orta sahaya kadar basmadan önce arkasındaki alanı hesaplıyor.
Torreira takımını öne taşımaya çalışırken top kaybının bedelini hesaba katıyor. Çünkü Salah'a bıraktığınız 40-50 metre boşluk başka futbolculara bıraktığınız 40-50 metreye benzemez.
Trabzonspor açısından mesele artık Salah'ın kaç gol atacağı meselesinin ötesine geçiyor. Çünkü büyük futbolcu bazen top ayağındayken oynar, bazen de top rakipteyken. Salah bu maçta top Galatasaray'dayken bile Trabzonspor adına oynadı.
Varlığıyla Galatasaray savunmasını birkaç metre geriye itti. Rakibin risk iştahını düşürdü. Trabzonspor'a nefes aldırdı. Takım arkadaşlarının önündeki alanı genişletti. Büyük oyuncunun takımına katkısı tam olarak budur. Top ona gelmeden oyunun şeklini değiştirir.
ALKIŞLAR TRABZON'A (Serkan Korkmaz - TAKVİM)
Avrupa'da yaşayan futbolseverlere, en iyi sağ-sol kanat forveti ikililerini sorsak, Leao-Sane ikilisinin ilk on sırada yer bulacağı kesin. Şaka değil bu söylediğim.
Osimhen'i de katarsak Okan Buruk'un elindeki hücum hattı gerçekten inanılmaz kaliteli. Ama yıllarca bir on numara bulamayan takıma Rusya'dan on numara alınca, Leao'yu genç transfer edince, süper golcün Osimhen'i yersiz efor sarfetmeye mecbur edip, sakatlanmasına "dur" diyemeyince, üstüne üstlük Sane gibi bir silahı, milli takımında bile gözdem düşürecek kadar gözardı edince, ilk yarıda üç golü filenden çıkarıp, soyunma odasına yıkık bir halde girebiliyorsun işte.
Trabzon deplasmanında üç gol geriye düşünce ne yapsan boş. Şunu ısrarla söylemek lazım; Sara, Yunus ve Deniz Gül bu maç için yanlış kararmış. Lesley, Barış Alper ve Batrakov ile daha dirençli ve daha etkili bir Galatasaray izleyebilirdik.
Her şeye rağmen dün gece sahadan üç puanla ayrılacak bir Trabzonspor izledik. Üç gole imza atan Muhammed Salah'ın en son ihtiyaç duyacağı şey övgü olsa gerek. Kendisini ayakta alkışlarken gecenin diğer etkileyici ismi Saviolo'ya vurgu yapmak istiyorum.
Oysa; yazının en başında bahsettiğim Avrupalı futbolseverler Saviolo'nun adını bile bilmiyorlardır. Okan Hoca, yönetimle birlikte sorumlusu olduğu bu büyük hezimette maç sonu basın toplantısına çıkmamak için kırmızı kart gördü gibi oldu.
O dakikada bence Saviç de kırmızı kart görmeliydi. Lesley'nin Ozan Tufan'a yaptığı gaddarca harekete kırmızı vermek için VAR müdahalesi beklemek Kolak'ın en büyük hatasıydı. Tebrikler, alkışlar; Salah, Reis ve Trabzonlular'a.
SALAH YILDIZ DİĞERLERİ YILDIZCIK (Onur Özkan - TAKVİM)
Futbolun doğruları ve yanlışları, yani gerçekleri dün Akyazı'da sahne aldı.
İsmin, kariyerin, maaşın, yeteneğinin ne olduğunun hiçbir önemi yok artık. Sahada taktik aidiyeti, ciddiyeti, mücadeleyi, adanmışlığı göstermek zorundasın. Dün bir taraf bunu mükemmel yaparken, diğer taraf tam anlamıyla sınıfta kaldı. Trabzonspor henüz 6. haftada kırılma maçına çıktı.
Kaybetmek felaket, kazanmak yarışın içine girmekti. Dünyada hiçbir teknik direktör iki idmanla takımın taktiksel kalitesini yukarıya çekemez.
Thomas Reis peki ne yaptı?
İyi bir liderlik göstererek takımını önce galibiyete, sonra ligdeki hedefe inandırdı. Oyuncu grubu da harika bir reaksiyon göstererek müthiş bir galibiyete imza atıldı.
Galatasaray adına ise tam bir facia yaşandı Akyazı'da. Bu maçı, "Şu 11'de olsaydı böyle olmazdı" ya da "Skor 1-1'e gelse başka bir maç izlerdik" diye yorumlamak Galatasaray'a yapılacak en büyük kötülüktür.
Bu takımın çok derin, sadece düne ait olmayan derin problemleri var. Galatasaray'da gelinen noktada en tehlikeli kısım şu… Sahadaki teknik adam etkisi sürekli azalıyor, oyuncuya bağlı faktörlerin sahaya etkisi her gün daha da artıyor.
Teknik adam maç önü ne verirse versin; her şey yıldızların ne kadar gününde olduğuna, ne kadar istediğine, konsantrasyon durumuna ve işini ne kadar ciddiye aldığına bakıyor.
Yani Galatasaray'ın sahada ne yapacağını kenar yönetimin ne verdiği değil, yıldızların ne verdiği belirliyor artık. Futbolda en büyük felaket, teknik adam takımı olmaktan uzaklaşmaktır. Galatasaray hızla bu felakete doğru gidiyor.
Son söz: Eğer biz Salah'a 'yıldız' diyorsak, bundan sonra Sane'ye Leao'ya, Sara'ya falan yıldız diyemeyiz. Ancak 'yıldızcık' diyebiliriz.
TOPLANTIYA ÇIKMAMAK İÇİN KENDİNİ ATTIRDI (Ahmet Çakar - SABAH)
SABAH Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Çakar, Buruk'un toplantıya çıkmamak için kendini attırdığını öne sürdü.
"50 yıldır Trabzon'un Galatasaray'ı sahadan sildiği böylesine bir maç hatırlamıyorum" diyen Çakar şöyle konuştu:
50 yıldır Trabzon-G.Saray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un G.Saray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah. Bir insan her topu doğru kullanır mı? Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu? Tartışmasız Salah, Trabzon tarihinde tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi çok önemli bir yer tutacak.
"OKAN BURUK'TAN BU TAKIMA HAYIR GELMEZ"
G.Saray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Yenen tüm goller ağır ve korkunç defans hataları. İlk golde korner atılıyor, Salah 70 metre tek başına ilerleyip golünü atıveriyor. Neredesin Abdülkerim? Neredesin Sanchez?
Amatör takımlar bile kornerde bir oyuncuyu bu tür pozisyonlar için geride bırakır. İkinci golde de öyle. Salah aldı, çevirdi, 'al da at' dedi.
Üçüncü gol, Sanchez çıkarken rakibine verdi, bu da gol oldu. Bu kadar hata yaparsan sonuç böyle olur.
Gelelim Okan Buruk'a… Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile G.Saray'ın işi bitmiştir, bitmelidir.
Hakem çok çok iyi maç idare etti, tek hatası Sane'ye yapılan hareketi sarı kart ile geçiştirmesi. VAR müdahalesi gelmedi, bence kırmızı olmalıydı.
SALAH'LA HER ŞEY DAHA KOLAY... (Ömer Üründül - SABAH)
Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 4 farklı skor ile yenerek hem yarışın içine girdi hem de büyük moral kazandı. Bu maç, ilk devrede bitti.
Oyunu domine eden genelde Galatasaray'dı ama yenen 3 gol var, 2 de net kaçan . Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dakikada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun. Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun.
Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi. Okan, Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım.
Ligdeki kolay rakipleri G.Saray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar. Trabzon'a gelince tabii öncelikle 3 gol atan Salah'ı kutlamak lazım. Gerçekten çok usta bir oyuncu. Reis'in en büyük doğrusu, santrforda hareketli Dju'yu görevlendirmesiydi.
Onuachu'nun aksine çok hareketli. Bir gol kaçırdı. Ama 3. golde egoistlik yapmadan Salah'ı görmesi çok önemliydi. Reis'in hamlesindeki en büyük doğrusu da takımın en verimsiz ismi Muçi'yi oyundan tam zamanında almasıydı.
Bana göre dünkü maçta Trabzon'un saha içi yönetmeni Onana'ydı. Tempoyu o ayarladı. Geriden oyunu o kurdu. Kurtarışları da var. Çağdaş kaleci performansı gösterdi.
BURUK ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI! (Levent Tüzemen - SABAH)
Mali kongre, Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap. Gelelim maçın analizine… Salah'ın saha içi öğretmenliği yaptığı Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Galatasaray'ı yenerlerken ders olacak gollere imza attılar. Dünya yıldızı Salah, oynadığı oyun, attığı gol ve attırdığı gollerle adeta tek başına Galatasaray'ı tuş etti. Maalesef Okan Buruk burnunun dikine gitmeye devam ediyor. Eleştirilerden ders çıkaracağına tepki koyuyor. Okan Buruk'a sorular sormak istiyorum…
1-Trabzon'un eski kaptanı Uğurcan'a kentte büyük tepki gösterdiler.
Uğurcan da bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu. Trabzon'da Jankat'ı oynatsaydı ne kaybederdi?
2-Sane, "İlk 11 başlamıyorum" diye seni şikâyet etti. Sen de bu resti gördün Trabzon'da ilk 11 'e koydun. Allah aşkına Sane ne oynadı?
3-Leao hazır değilse oynamasın ya da oynayabileceği süre kadar yer alsın. Şut atacak gücü bile yoktu.
Leao-Sane ile birlikte savunmaya yardıma hiç gelmediler.
4-Sosyal medyanın baskısıyla Barış Alper hiç kesilir mi? O Barış pas hatası yapıyor. İsabetli şut atamıyor ama sahada yüreğini, çalışkanlığını ve hırsını sonuna kadar gösteriyor.
5-Deniz Gül, genç oyuncu. Ama Türkiye'de hiç derbi oynamamış. 25. dakikada oyundan alınsaydı, ayıp mı olurdu? Top tutamadı, rakibi geçemedi.
İkili mücadeleyi kazanamadı.
BATUHAN KOLAK SON BÖLÜMDE GÜVEN SARSTI (Mustafa Çulcu - SABAH)
Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in koşarak, pres yaparak maç kazanma felsefesi, 3 değişik isimle yaptığı rotasyon dokunuşu ilk yarıda etkili bir oyun ve 3 golle etkisini gösterdi. Salah gibi bir yıldızı seyretmek keyif. G.Saray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek rakip alana gidince ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı.
Batuhan Kolak için tam bir sınav maçı. 10, 34 ve 54. dakikalarda dönen toplarda bir tık bekleyip çevre kontrolü yapsa Trabzonspor lehine müthiş avantajlar vardı ama kesti! Çaldığı faul sonrası Abdülkerim'in el hareketi ve Pina'ya faulünde Eren'e sarı göstermedi. 71'de Sane'ye yaptığı faulden dolayı Savic'e kırmızı kart olmalıydı. Okan Buruk tepki verip alanını terk edince kırmızı gördü. 85'te Ozan Tufan'a yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulünde Lesley'e sahada kırmızı kartı göstermezsen hakemliğin tartışılır. VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi, doğru kırmızı geldi. Hakem öncelikle beden dili konusunda kendini geliştirmeli. Bu maçlardaki performans, hakemin futbol paydaşları tarafından kabulü olur. Son bölümde kırmızı kartlarda ve avantaj pozisyonlarında ona inananların güvenini sarstı.
DİRİLİŞ FIRTINA (İskender Günen - SABAH)
Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesinde Trabzonspor mükemmel bir geceye imza attı. Thomas Reis ilk maçında farklı bir 11 ile ve taktik anlayışıyla takımını sahaya sürdü. Savunma ile orta saha arasındaki mesafeyi oldukça dar tutarak Galatasaray'ın yaratıcı ayaklarına hareket alanı tanımayan bordo-mavililer, kazandığı toplarla dikine ve öldürücü hücumlar gerçekleştirdi. Hoca, Onuachu yerine Franculino'yu tercih etti. Aral'ın yerine ise Saviolo ile başladı. Saviolo ve Salah'ın patlayıcı hızlarından yararlandı, Salah gerçekten dün akşam bir kez daha görüldü ki Trabzonspor'un her şeyi. Attığı 3 gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu. İlk yarı 3 farklı sonuç... Doğaldır ki ikinci yarıda Trabzonspor oyunu daha çok kendi alanında kabul etti. Ama Galatasaray'ın girdiği 2 gol pozisyonunda kaleci Onana'nın öne çıktığı anlardan başka, rakibe pozisyon vermedi. Orta alanda Fabinho gün geçtikçe takıma daha fazla katkı sağlayacağının mesajlarını verdi. Melih ise takımın görünmez kahramanlarından biriydi. Sezon başından beri çalkantılarla geçen 5 haftadan sonra böyle büyük bir maçta ortaya konan oyun ve alınan farklı skor yeniden diriliş olarak yorumlanabilir.