CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0 sonrası göndermeli paylaşımlar: Yakalayamazsın ki!

Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından göndermeli paylaşımlar yaptı. Bordo-mavililerin Abdülkerim Bardakcı ve Muhammed Salah karesine düştüğü "Yakalayamazsın ki" notu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0 sonrası göndermeli paylaşımlar: Yakalayamazsın ki!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından elde ettiği zaferle ilgili görsel ve video yayımladı. Bordo-mavililer, farklı galibiyeti ezeli rakibine göndermede bulunan paylaşımlarla kutladı.

Noah Saviolo Galatasaray'a 1 gol attıNoah Saviolo Galatasaray'a 1 gol attı

GALİBİYET SONRASI PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Papara Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray karşısında 4-0'lık galibiyete ulaşan Trabzonspor, maçın ardından sosyal medyada da harekete geçti. Bordo-mavili kulüp, maçın ardından hazırladığı görsel ve videoları göndermeli ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İlki Ararım Seni Her Yerde şarkısıyla bir kedinin başının okşanması oldu.

Muhammed Salah Galatasaray karşısında 3 kez fileleri sarstıMuhammed Salah Galatasaray karşısında 3 kez fileleri sarstı

"YAKALAYAMAZSIN Kİ"

Trabzonspor'un paylaşımlarından birinde Abdülkerim Bardakcı'nın Muhammed Salah'ı takip ettiği maç karesi kullanıldı. Bordo-mavili kulüp fotoğrafa, "Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki?" notunu düştü.

Muhammed Salah derbiye damga vurdu! Trabzonspor’dan dev zaferMuhammed Salah derbiye damga vurdu! Trabzonspor’dan dev zafer
Muhammed Salah derbiye damga vurdu! Trabzonspor’dan dev zafer

Ertuğrul Doğan'dan MHK ve hakemlere sert tepki: Arkadaşların gözüne bir şey oluyor
SONRAKİ HABER

Başkan Doğan'dan yaylım ateşi
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler