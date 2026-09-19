Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0 sonrası göndermeli paylaşımlar: Yakalayamazsın ki!
Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından göndermeli paylaşımlar yaptı. Bordo-mavililerin Abdülkerim Bardakcı ve Muhammed Salah karesine düştüğü "Yakalayamazsın ki" notu dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından elde ettiği zaferle ilgili görsel ve video yayımladı. Bordo-mavililer, farklı galibiyeti ezeli rakibine göndermede bulunan paylaşımlarla kutladı.
GALİBİYET SONRASI PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Papara Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray karşısında 4-0'lık galibiyete ulaşan Trabzonspor, maçın ardından sosyal medyada da harekete geçti. Bordo-mavili kulüp, maçın ardından hazırladığı görsel ve videoları göndermeli ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İlki Ararım Seni Her Yerde şarkısıyla bir kedinin başının okşanması oldu.
Ararım seni her yerde 🎶 pic.twitter.com/zaQ025NoJw— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2026
"YAKALAYAMAZSIN Kİ"
Trabzonspor'un paylaşımlarından birinde Abdülkerim Bardakcı'nın Muhammed Salah'ı takip ettiği maç karesi kullanıldı. Bordo-mavili kulüp fotoğrafa, "Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki?" notunu düştü.