Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından elde ettiği zaferle ilgili görsel ve video yayımladı. Bordo-mavililer, farklı galibiyeti ezeli rakibine göndermede bulunan paylaşımlarla kutladı.

Noah Saviolo Galatasaray'a 1 gol attı GALİBİYET SONRASI PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR Papara Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray karşısında 4-0'lık galibiyete ulaşan Trabzonspor, maçın ardından sosyal medyada da harekete geçti. Bordo-mavili kulüp, maçın ardından hazırladığı görsel ve videoları göndermeli ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlki Ararım Seni Her Yerde şarkısıyla bir kedinin başının okşanması oldu. Ararım seni her yerde 🎶 pic.twitter.com/zaQ025NoJw — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2026