Başakşehir, ikinci yarıda da skor üretmeye devam etti. Davie Selke, 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

Turuncu-lacivertliler, 4 maçlık galibiyet hasretini Gençlerbirliği karşısında bitirdi.

SHOMURODOV'DAN 2. GOL

Eldor Shomurodov, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti. Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İKİ TAKIM DA 7 PUANDA

Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

7. HAFTADA RAKİPLER

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında Amedspor'u konuk edecek.