Başakşehir - Gençlerbirliği 4-0 maç sonucu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov ve Davie Selke kaydetti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, mücadeleye hızlı başladı ve skor üstünlüğünü erken dakikalarda eline aldı.
PERDEYİ SKOV OLSEN AÇTI
Başakşehir, 9. dakikada Andreas Skov Olsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle farkı ikiye çıkardı.
SELKE PENALTIDAN ATTI
Başakşehir, ikinci yarıda da skor üretmeye devam etti. Davie Selke, 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.
SHOMURODOV'DAN 2. GOL
Eldor Shomurodov, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti. Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
İKİ TAKIM DA 7 PUANDA
Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.
7. HAFTADA RAKİPLER
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında Amedspor'u konuk edecek.