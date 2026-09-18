Süper Lig'de derbi zamanı! Trabzonspor - Galatasaray CANLI
Süper Lig'de 6. hafta dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor ile Galatasaray derbide karşılaşıyor. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek ve milli araya 3 puanla girmek amacında. Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi olarak ise İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez görev yapıyor.
CANLI TAKİP
Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Savic, Mustafa, Nwaiwu, Pina, Muçi, Fabinho, Melih, Saviolo, Salah, Dju
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Deniz, Leao, Torreira, Abdülkerim
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Trabzon'da ilk düdük çaldı ve dev mücadele başladı.
4' GOL | Trabzonspor 1-0 Galatasaray
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Galatasaray'ın sol çizgiden kullandığı taç atışında savunma rakip yarı sahaya kadar çıkarken Sallai'nin hatası sonrası bordo-mavililer hızlı hücuma geçti.
Mustafa Eskihellaç savunma arkasına yapılan koşuyu iyi gördü ve pasını Muhammed Salah'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mısırlı yıldız, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının başlangıç kadrosuna göre Trabzonspor maçında 2 değişikliğe gitti.
Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yedek kulübesine geçerken, Ismail Jakobs ile Leroy Sane ilk 11'de görev aldı.
4 FUTBOLCU KADRODA YOK
Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül 11'iyle başladı.
YEDEK KULÜBESİ
Sarı-kırmızılılarda Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karadaş ve Arda Ünyay yedek kulübesinde yer aldı.
THOMAS REIS'TEN 3 DEĞİŞİKLİK
Alman teknik adam, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncuyu değiştirdi.
Thomas Reis, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona istediği başlangıcı yapamayan Onuachu'yu yedek kulübesine çekti ve bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi.
Orta sahada Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal forma giyerken, Aral Şimşir'in yerine ise Saviolo ilk 11'de sahaya çıktı.
4 FUTBOLCU KADRODA YOK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak henüz tam olarak hazır olmayan Folcarelli ile Batagov maç kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Bordo-mavili takım karşılaşmaya; Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Muhammed Salah, Saviolo ve Dju 11'iyle başladı.
PAPARA PARK DOLDU
Trabzonspor taraftarları, ilk 5 haftada 7 puan toplayan takımlarını Galatasaray karşılaşmasında yalnız bırakmadı.
Maçın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Galatasaray taraftarları da misafir tribünündeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
ELA İÇİN BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Kanseri yenen minik Ela'nın hayalini gerçekleştirmek amacıyla Biriniz Bin Olsun Derneğinin katkılarıyla karşılaşma öncesinde etkinlik düzenlendi.
Papara Park'taki organizasyonda Ela için balonlar gökyüzüne bırakıldı.
TRİBÜNLERDE FİLİSTİN BAYRAĞI
Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesinde deniz tarafındaki kale arkası tribününde büyük bir Filistin bayrağı açtı.
Tribünlerde ayrıca "Gazze'ye selam, boykota devam" ve "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" yazılı pankartlar yer aldı.
SALAH DERBİDE DE SAHNEDE
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, karşılaşmanın henüz başında öne geçti. Muhammed Salah, mücadelenin 4. dakikasında topu ağlara göndererek takımını öne geçiren isim oldu.
Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında kaydettiği golle Trabzonspor forması altındaki gol sayısını 5'e çıkardı. Salah, bordo-mavili ekipte ayrıca 1 asistlik katkı sağladı.