Rafael Leao Galatasaray'ın bu sezon en çok bonservis ödediği isim oldu

GALATASARAY'IN TFF A TAKIM LİSTESİ

Abdülkerim Bardakcı, Aleksei Batrakov, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Davinson Sanchez Mina, Deniz Daniel Gül, El Chadaille Bitshiabu Katshibuyi-Ndenga Ngana, Eyveren Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Gabriel Davi Gomes Sara, Günay Güvenç, İsmail Joshua Jakobs, İlkay Gündoğan, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Leroy Aziz Sane, Lesley Chimuanya Ugochukwu, Lucas Sebastian Torreira Di Pascua, Mario Rene Junior Lemina, Rafael Alexandre da Conceição Leão, Renato Sanna Nhaga, Roland Sallai, Uğurcan Çakır, Victor James Osimhen, Wilfried Stephane Singo ve Yunus Akgün.