TFF 2026-2027 sezonu A takım listelerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda mücadele eden kulüplerin resmî A takım oyuncu listelerini yayımladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un TFF'ye bildirdiği kadrolar belli olurken sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde ile genç kanat oyuncusu Amara Diouf'un listede yer almaması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin ardından kulüpler tarafından bildirilen resmî A takım oyuncu listelerini internet sitesinden paylaştı.
TFF, açıklamasında "2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası Resmî A Takım Oyuncu Listeleri, futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF'nin resmî sitesinden yayınlanmıştır." dedi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un federasyona verdiği listelerde 28'er futbolcu bulunuyor.
OOSTERWOLDE VE AMARA DIOUF KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği kadroda iki isim yer almadı.
Ameliyat olan Jayden Oosterwolde A takım listesine dahil edilmezken genç kanat oyuncusu Amara Diouf da federasyona gönderilen 28 kişilik kadronun dışında kaldı.
FENERBAHÇE'NİN TFF A TAKIM LİSTESİ
Alaettin Ekici, Archibald Norman Brown, Bartuğ Elmaz, Çağrı Hakan Balta, Dorgeles Nene, Ederson Santana de Moraes, Fehmi Mert Günok, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Kojo Peprah Oppong, Marco Asensio Willemsen, Mason Will John Greenwood, Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olie, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Milan Skriniar, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Münir Levent Mercan, Nathan Benjamin Ake, Nelson Cabral Semedo, N'Golo Kante, Ognen Mimovic, Oğuz Aydın, Ömer Yiğit Tiryakigil, Romelu Lukaku Bolingoli, Tarık Çetin, Vedat Muriç ve Yiğit Efe Demir.
GALATASARAY'IN TFF A TAKIM LİSTESİ
Abdülkerim Bardakcı, Aleksei Batrakov, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Davinson Sanchez Mina, Deniz Daniel Gül, El Chadaille Bitshiabu Katshibuyi-Ndenga Ngana, Eyveren Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Gabriel Davi Gomes Sara, Günay Güvenç, İsmail Joshua Jakobs, İlkay Gündoğan, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Leroy Aziz Sane, Lesley Chimuanya Ugochukwu, Lucas Sebastian Torreira Di Pascua, Mario Rene Junior Lemina, Rafael Alexandre da Conceição Leão, Renato Sanna Nhaga, Roland Sallai, Uğurcan Çakır, Victor James Osimhen, Wilfried Stephane Singo ve Yunus Akgün.
BEŞİKTAŞ'IN TFF A TAKIM LİSTESİ
Ahmet Sami Bircan, Alexander Nübel, Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou, Can Keleş, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Emir Yaşar, Emirhan Topçu, Ernest Poku, Fabio Miretti, Hyeongyu Oh, Ishola Junior Olaitan, İlhan Fakılı, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Leandro Trossard, Michael Amir Murillo Bermudez, Milot Rashica, Onyinye Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Semih Kılıçsoy, Taylan Bulut, Tiago Emanuel Embalo Djalo, Ümit Akdağ, Vaclav Cerny ve Yasin Özcan.
TRABZONSPOR'UN TFF A TAKIM LİSTESİ
Ahmet Doğan Yıldırım, Ali Habeşoğlu, Andre Onana Onana, Arsenii Batahov, Cenk Özkacar, Chibuike Godfrey Nwaiwu, Cihan Çanak, Doğuhan Aral Şimşir, Ebere Paul Onuachu, Ernest Muçi, Fabio Henrique Tavares, Franculino Gluda Dju, Mehmet Umut Nayir, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly, Mustafa Eskihellaç, Noah Jose Savidolo, Oğuzhan Ertem, Okay Yokuşlu, Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydın, Sidny Lopes Cabral, Stefan Savic, Tim Luca Paco Jabol-Folcarelli ve Wagner Fabricio Cardoso de Pina.