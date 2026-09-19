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2 golle 3 puan! Kocaeli'de düğüm ikinci yarıda çözüldü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri Berkan Kutlu ve Dan Agyei kaydetti.

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2 golle 3 puan! Kocaeli'de düğüm ikinci yarıda çözüldü

Kocaelispor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Kocaelispor, 56. dakikada Berkan Kutlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Dan Agyei ile farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Kocaelispor haftayı 3 puanla kapattıKocaelispor haftayı 3 puanla kapattı

KOCAELİSPOR 12 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 12'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Kocaelispor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

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