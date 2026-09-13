Amed SK formasıyla Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Gift Orban, 5 haftalık bölümde takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Orban bu süreçte toplam 343 dakika sahada kaldı. Nijeryalı golcü, Başakşehir karşılaşmasında ise hat-trick yaparak sezon toplamını 6 gole yükseltti.

Gift Orban ilk iki hafta gol atamadı GEÇEN SEZONKİ SAYISINA ŞİMDİDEN YAKLAŞTI Gift Orban'ın Amed SK'deki başlangıcını daha dikkat çekici hale getiren detay ise önceki iki sezondaki gol rakamları oldu. Orban, 2024-2025 sezonunda forma giydiği kulvarlarda toplam 18 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu, 2025-2026 sezonunu ise 29 maçta 7 golle tamamladı. Amed SK'deki 2026-2027 sezonunda henüz 5 hafta geride kalmasına rağmen Orban şimdiden 6 gole ulaştı. Böylece 24 yaşındaki santrfor, bir önceki sezon attığı 7 golün yalnızca 1 gol gerisinde kaldı. Orban ayrıca 2024-2025 sezonundaki 6 gollük toplamını sadece 5 Süper Lig maçında yakaladı.