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Amed Sportif'ten 5 gol! Başakşehir ikinci yarıda dağıldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif ile Başakşehir, Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Gift Orban'ın hat-trick yaptığı mücadelede rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

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Amed Sportif'ten 5 gol! Başakşehir ikinci yarıda dağıldı

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyonlar üretirken, gol 45+1. dakikada geldi.

Amed Sportif atağında Ballet'in kale sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu.

Bu golle Amed Sportif soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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GIFT ORBAN'DAN HAT-TRICK

İkinci yarıya hızlı başlayan Amed Sportif, Gift Orban ile farkı açtı. Furkan Soyalp'in ortasında kafa vuruşuyla ağları bulan Orban, takımını 2-0 öne geçirdi.

Kısa süre sonra Krasnic'in pasında bir kez daha sahneye çıkan Orban, yerden yaptığı düzgün vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde kontra atağa çıkan ev sahibi ekipte Krasnic'in pasıyla kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya kalan Orban, topu boş kaleye göndererek hat-trick yaptı ve farkı 4'e çıkardı.

SON SÖZ DIAGNE'DEN

Amed Sportif'in beşinci golü 84. dakikada geldi. Raveloson'un pasında topla buluşan Mbaye Diagne, meşin yuvarlağı ağlara göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi: 5-0.

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AMED SPORTİF'TEN EVİNDE 3'TE 3

Sahasında oynadığı üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Amed Sportif, puanını 10'a yükseltti. Başakşehir ise deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybetti ve 4 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA

Amed Sportif, Süper Lig'in gelecek haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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