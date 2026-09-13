Gift Orban Başakşehir'e karşı attığı 3 golle 3 puanın mimarı oldu

GIFT ORBAN'DAN HAT-TRICK

İkinci yarıya hızlı başlayan Amed Sportif, Gift Orban ile farkı açtı. Furkan Soyalp'in ortasında kafa vuruşuyla ağları bulan Orban, takımını 2-0 öne geçirdi.

Kısa süre sonra Krasnic'in pasında bir kez daha sahneye çıkan Orban, yerden yaptığı düzgün vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde kontra atağa çıkan ev sahibi ekipte Krasnic'in pasıyla kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya kalan Orban, topu boş kaleye göndererek hat-trick yaptı ve farkı 4'e çıkardı.

SON SÖZ DIAGNE'DEN

Amed Sportif'in beşinci golü 84. dakikada geldi. Raveloson'un pasında topla buluşan Mbaye Diagne, meşin yuvarlağı ağlara göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi: 5-0.