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Başkentte her şeyi değiştiren gol! Zorlu maç nefes kesti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede İstanbul ekibi, geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Başkentte her şeyi değiştiren gol! Zorlu maç nefes kesti

Karşılaşmada gol perdesini Gençlerbirliği açtı. Başkent temsilcisi, 23. dakikada Ousmane Diabate'nin kaydettiği golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Gençlerbirliği soyunma odasına üstün gitti.

KASIMPAŞA GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa, karşılaşmanın son bölümünde skoru değiştirmeyi başardı. Lacivert-beyazlı ekip, 79. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle beraberliği yakaladı. Mücadelenin 90+4. dakikasında sahneye çıkan Güven Yalçın ise Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan kısa bölümde skor değişmedi ve Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrıldı.

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DIABATE'DEN PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK GOLÜ

Gençlerbirliği'nde ikinci sezonunu geçiren 18 yaşındaki Ousmane Diabate, Kasımpaşa karşısında profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti. Gineli futbolcuyu Gençlerbirliği'nden transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, genç oyuncunun bonservisini bu sezonun sonuna kadar kırmızı-siyahlı takıma kiralamıştı. Diabate, profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini Gençlerbirliği formasıyla Kasımpaşa karşısında yaşadı.

KASIMPAŞA PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a çıkardı. Gençlerbirliği ise üst üste üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi. Başkent ekibi, 5 hafta sonunda 7 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

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