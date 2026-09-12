Karşılaşmada gol perdesini Göztepe açtı. İzmir temsilcisi, 28. dakikada Rhaldney'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Göztepe soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Göztepe, 73. dakikada kazandığı penaltıdan yararlandı. Topun başına geçen Juan, yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. Corendon Alanyaspor'un cevabı ise yalnızca 2 dakika sonra geldi. Gaius Makouta, 75. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

ALANYASPOR 8 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Corendon Alanyaspor puanını 8'e çıkardı. Göztepe ise 2 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.