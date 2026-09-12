Süper Lig'de 4 gollü düello! Kazanan çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve 4 gole sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmada gol perdesini Göztepe açtı. İzmir temsilcisi, 28. dakikada Rhaldney'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Göztepe soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
ALANYASPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Corendon Alanyaspor, aradığı golü 63. dakikada buldu. Paulo Fernandes'in fileleri havalandırmasıyla ev sahibi ekip skoru 1-1'e getirdi.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Göztepe, 73. dakikada kazandığı penaltıdan yararlandı. Topun başına geçen Juan, yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. Corendon Alanyaspor'un cevabı ise yalnızca 2 dakika sonra geldi. Gaius Makouta, 75. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
ALANYASPOR 8 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Corendon Alanyaspor puanını 8'e çıkardı. Göztepe ise 2 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.