İkinci yarının 50. dakikasında Tomasson'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Felipe iki hamlede kontrol etti.

Cengiz Ünder, 15. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Diomande'nin ara pasıyla kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan milli futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Samsunspor bu gole 5. dakikada cevap verdi. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Logi Tomasson, yerden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Çorum FK, henüz 1. dakikada Jesus Ramirez ile öne geçti. Guarino'nun hatasında topu kapan Ramirez, kaleci Okan Kocuk'u çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

Çorum FK Samsunspor karşısında farka koştu

KYZIRIDIS VE RAMIREZ NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmanın 69. dakikasında Çorum FK farkı 3'e çıkardı. Mahmic'in derinlemesine pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Alexandros Kyziridis, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Gökhan Sazdağı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Jesus Ramirez, kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti: 1-5.

Maçın 85. dakikasında Erakovic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutunda Felipe gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Moukoko'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu ise Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çorum FK sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

CENGİZ ÜNDER VE RAMIREZ'DEN DUBLE

Çorum FK'da Cengiz Ünder 10 ve 15. dakikalarda attığı gollerle duble yaparken, Jesus Ramirez de 1 ve 72. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Konuk ekibin diğer golünü 69. dakikada Alexandros Kyziridis kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise 5. dakikada Logi Tomasson'dan geldi.

ÇORUM FK 7 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 7'ye yükseltti. Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.