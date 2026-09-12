10 kişi kaldı 2 gol attı! Rizespor'dan büyük zafer
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Valentin Mihaila'nın ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede 3 puana Ali Sowe ve Emrecan Bulut'un golleriyle ulaştı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Doicaru'nun ortasında Ali Sowe yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 32. dakikasında Ahmed Abdullahi, Sagnan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu, Sagnan'a direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda izleyen Aksu, kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi.
Dakikalar 39'u gösterdiğinde Attila Mocsi'nin kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Valentin Mihaila, kaleci Moldovan'ı geçti. Mihaila'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Raux Yao, Mihaila'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu ilk olarak Mihaila'ya sarı kart gösterdi.
VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden izleyen Aksu, Mihaila'nın rakibinin ayağına bastığını belirleyerek kararını değiştirdi ve Rizesporlu futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.
Çaykur Rizespor böylece ilk yarının son bölümünde 10 kişi kaldı.
EYÜPSPOR FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
İkinci yarının 63. dakikasında Giordano'nun ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Bilal Boutabba'nın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Mücadelenin 67. dakikasında Raux Yao'nun sol çaprazdan yaptığı ortada Abdullahi'yi aşan topa arka direkte Boutabba gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
MOLDOVAN FARKI ÖNLEDİ
Karşılaşmanın 82. dakikasında Emrecan Bulut'un pasıyla hızla ilerleyen Diakite'nin vuruşunda kaleci Moldovan gole izin vermedi.
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Emrecan'ın ceza yayı solundan verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mithat'ın vuruşunu Moldovan çeldi.
Eyüpspor, karşılaşmanın 88. dakikasında gole yaklaştı. Massanga'nın sağ kanattan yaptığı ortada El Yamiq'in ön direkteki kafa vuruşunu kaleci Fofana çıkardı.
EMRECAN BULUT NOKTAYI KOYDU
Uzatma bölümünün 90+2. dakikasında Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta uzun topu kontrol eden Emrecan Bulut, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi.
Topu sağına çekerek bir rakibini daha geçen Emrecan'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Moldovan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Massanga'nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşu Fofana kornere çeldi.
Mücadelede başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, uzun süre 10 kişi oynadığı deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
RİZESPOR 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 9'a yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Eyüpspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Göztepe deplasmanına çıkacak.