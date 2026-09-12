Mücadelenin 67. dakikasında Raux Yao'nun sol çaprazdan yaptığı ortada Abdullahi'yi aşan topa arka direkte Boutabba gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden izleyen Aksu, Mihaila'nın rakibinin ayağına bastığını belirleyerek kararını değiştirdi ve Rizesporlu futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin 32. dakikasında Ahmed Abdullahi, Sagnan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu, Sagnan'a direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda izleyen Aksu, kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Doicaru'nun ortasında Ali Sowe yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Rizespor deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi

MOLDOVAN FARKI ÖNLEDİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında Emrecan Bulut'un pasıyla hızla ilerleyen Diakite'nin vuruşunda kaleci Moldovan gole izin vermedi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Emrecan'ın ceza yayı solundan verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mithat'ın vuruşunu Moldovan çeldi.

Eyüpspor, karşılaşmanın 88. dakikasında gole yaklaştı. Massanga'nın sağ kanattan yaptığı ortada El Yamiq'in ön direkteki kafa vuruşunu kaleci Fofana çıkardı.

EMRECAN BULUT NOKTAYI KOYDU

Uzatma bölümünün 90+2. dakikasında Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta uzun topu kontrol eden Emrecan Bulut, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi.

Topu sağına çekerek bir rakibini daha geçen Emrecan'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Moldovan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Massanga'nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşu Fofana kornere çeldi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, uzun süre 10 kişi oynadığı deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

RİZESPOR 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 9'a yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Eyüpspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Göztepe deplasmanına çıkacak.