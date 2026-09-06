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Süper Lig'de tarihi zafer! Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetine imza attı.

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Süper Lig'de tarihi zafer! Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 yendi

Çorum FK karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 6. dakikasında Alexandros Kiziridis'in attığı golle Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti.

BORZA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Çorum FK, 27. dakikada Andrei Borza ile bir gol daha buldu. Borza'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıda önemli bir avantaj yakaladı.

SON SÖZ MAHMIC'TEN

Karşılaşmanın 88. dakikasında Ermin Mahmic sahneye çıktı. Mahmic'in kaydettiği golle skor 3-0'a geldi ve Çorum FK sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Arca Çorum FK Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldıArca Çorum FK Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

SÜPER LİG'DE TARİHİ İLK

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK, Eyüpspor karşısında aldığı 3-0'lık sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Çorum temsilcisi bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Arca Çorum FK, Süper Lig'in gelecek haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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