Çorum FK, 27. dakikada Andrei Borza ile bir gol daha buldu. Borza'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıda önemli bir avantaj yakaladı.

Arca Çorum FK Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

SÜPER LİG'DE TARİHİ İLK

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK, Eyüpspor karşısında aldığı 3-0'lık sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Çorum temsilcisi bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Arca Çorum FK, Süper Lig'in gelecek haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.