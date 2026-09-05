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Erzurumspor Konyaspor'u 1-0 mağlup etti! Eren Tozlu galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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Erzurumspor Konyaspor'u 1-0 mağlup etti! Eren Tozlu galibiyeti getirdi

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 17. dakikasında Eren Tozlu kaydetti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca mavi-beyazlı ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ERZURUMSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Erzurumspor, Süper Lig'deki yeni sezonunda ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip puanını 4'e yükseltti.

Konyaspor gelecek hafta Trabzonspor ile evinde oynayacakKonyaspor gelecek hafta Trabzonspor ile evinde oynayacak

KONYASPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konyaspor ise sezonun ilk 4 haftasında puanla tanışamadı. Geçen sezonun son 3 haftasında da galibiyet alamayan yeşil-beyazlıların ligdeki kazanamama serisi 7 maça çıktı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Erzurumspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Erzurumspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacakErzurumspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak

MAÇTAN DAKİKALAR

14' Bahadır gole izin vermedi

Erzurumspor FK gole yaklaştı. Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın yaptığı ortada arka direkte Nihad Mujakic topu içeri çevirdi.

Penaltı noktasında Brandon Baiye vuruşunu yaptı ancak kaleci Bahadır meşin yuvarlağı çıkararak gole izin vermedi.

17' GOL | Erzurumspor FK 1-0 Konyaspor

Erzurumspor FK, Eren Tozlu'nun golüyle öne geçti. Giorbelidze'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

50' Mustafa Fettahoğlu dışarı vurdu

Konyaspor savunmadan çıkmak isterken hata yaptı. Baniya'nın hatası sonrası topu bir anda önünde bulan Mustafa Fettahoğlu, ceza alanı dışından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

60' Deniz Türüç fırsatı değerlendiremedi

Konyaspor soldan gelişen atakta gole yaklaştı. Goncalves'in penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Melih İbrahimoğlu ayağının içiyle vurdu.

Üst direğe çarpan meşin yuvarlak Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in şutunda top auta gitti.

62' Erzurumspor FK direğe takıldı

Erzurumspor FK sağ kanattan etkili geldi. Giorbelidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü topu çeldi.

Yükselen topa Eren Tozlu röveşata denedi. Meşin yuvarlak Adil Demirbağ'ın dizinden sekip üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3' Mustafa Muhammed röveşatayla denedi

Konyaspor son bölümde gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Dompe ortasını yaptı. Arka direkte Andzouana topu kafayla indirdi.

Kale alanı ön çizgisinde Mustafa Muhammed röveşata denedi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Maç sonucu | Erzurumspor FK 1-0 Konyaspor

Karşılaşma, Erzurumspor FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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