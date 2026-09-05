Bu sonuçla Erzurumspor, Süper Lig'deki yeni sezonunda ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip puanını 4'e yükseltti.

Konyaspor gelecek hafta Trabzonspor ile evinde oynayacak

KONYASPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konyaspor ise sezonun ilk 4 haftasında puanla tanışamadı. Geçen sezonun son 3 haftasında da galibiyet alamayan yeşil-beyazlıların ligdeki kazanamama serisi 7 maça çıktı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Erzurumspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.