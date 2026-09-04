Gaziantep FK Mirel Radoi sonrası teknik direktörlük koltuğunu Orhan Ak'a emanet etti: İmzalar atıldı!
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, Mirel Radoi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için Orhan Ak ile anlaşmaya vardı.
Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.
Genç teknik adam, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."
RADOI SONRASI YENİ DÖNEM
Gaziantep FK, Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini Orhan Ak'a emanet etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun kalan bölümünde yoluna Orhan Ak yönetiminde devam edecek.