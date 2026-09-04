Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u ağırlayacak LİGDE 141. KEZ KARŞILAŞIYOR İki takım, Süper Lig tarihinde 141. kez birbirlerine rakip oluyor. Daha önce oynanan 140 lig karşılaşmasının 51'ini Fenerbahçe, 44'ünü Beşiktaş kazandı. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. SON DÖNEMDE DERBİLER ÇEKİŞMELİ GEÇTİ Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son derbilerde büyük bir rekabet yaşandı. Geçtiğimiz sezon iki ekip Kadıköy'de iki kez karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanırken Süper Lig'deki karşılaşmadan Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi sevinci yaşadı EN FARKLI GALİBİYETLER 7 GOLLE İki takım da rekabetteki en farklı galibiyetlerini 7 gol atarak elde etti. Beşiktaş, 23 Mart 1941'de oynanan özel karşılaşmada Fenerbahçe'yi 7-1 yendi. Fenerbahçe ise 6 Aralık 1958'deki özel mücadelede rakibini 7-0 ile geçti. LİGDEKİ EN FARKLI SKORLAR Beşiktaş, Süper Lig'deki en farklı Fenerbahçe galibiyetini 6 Ocak 1990'da 5-1'lik skorla elde etti. Fenerbahçe ise 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012 tarihlerindeki derbileri 3-0 kazanarak ligdeki en farklı Beşiktaş galibiyetlerine imza attı.