Süper Lig'de derbi! Fenerbahçe - Beşiktaş CANLI
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip kazanarak yoluna 3 puanla devam etmek ve taraftarını sevindirmek amacında. Diğer yandan Galatasaray ile aradaki farkın açılmasına izin vermek istemiyorlar. Fenerbahçe - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Vedat
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
KANARYA 6 PUANDA
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler topladığı 6 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş da ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar 6 puanla 3. basamakta bulunuyor.
365. RANDEVU
Fenerbahçe ile Beşiktaş bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 137'sini Fenerbahçe, 130'unu Beşiktaş kazandı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler rekabette 504 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş 463 gol kaydetti.
LİGDE 141. KEZ KARŞILAŞIYOR
İki takım, Süper Lig tarihinde 141. kez birbirlerine rakip oluyor. Daha önce oynanan 140 lig karşılaşmasının 51'ini Fenerbahçe, 44'ünü Beşiktaş kazandı. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
SON DÖNEMDE DERBİLER ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son derbilerde büyük bir rekabet yaşandı. Geçtiğimiz sezon iki ekip Kadıköy'de iki kez karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanırken Süper Lig'deki karşılaşmadan Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
EN FARKLI GALİBİYETLER 7 GOLLE
İki takım da rekabetteki en farklı galibiyetlerini 7 gol atarak elde etti. Beşiktaş, 23 Mart 1941'de oynanan özel karşılaşmada Fenerbahçe'yi 7-1 yendi. Fenerbahçe ise 6 Aralık 1958'deki özel mücadelede rakibini 7-0 ile geçti.
LİGDEKİ EN FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Süper Lig'deki en farklı Fenerbahçe galibiyetini 6 Ocak 1990'da 5-1'lik skorla elde etti. Fenerbahçe ise 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012 tarihlerindeki derbileri 3-0 kazanarak ligdeki en farklı Beşiktaş galibiyetlerine imza attı.
EN GOLLÜ DERBİ 5-4
Rekabet tarihindeki en gollü karşılaşma 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda oynandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadelede toplam 9 gol atıldı. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması ise 4-4 beraberlikle sonuçlandı.
HALİL UMUT MELER YÖNETİYOR
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak.