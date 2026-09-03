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Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı gündemine aldı! Chemsdine Talbi hamlesi

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala girişimlerini sürdürüyor. İki ezeli kulüp, Chemsdine Talbi'ye talip oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı gündemine aldı! Chemsdine Talbi hamlesi

Türkiye'de 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek iki ezeli rakibin, Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Chemsdine Talbi Sunderland'da forma giyiyorChemsdine Talbi Sunderland'da forma giyiyor

İKİ EZELİ RAKİP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile mücadele edecek.

Chemsdine Talbi ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyorChemsdine Talbi ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor

KADROLARINI ÖNEMLİ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİLER

Galatasaray yaz transfer döneminde Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ise Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağladı. Transfer döneminin son saatlerine girilirken iki ezeli rakibin gündemine bu kez aynı futbolcu geldi.

Chemsdine Talbi Fas Milli Takımı'nda oynuyorChemsdine Talbi Fas Milli Takımı'nda oynuyor

CHEMSDINE TALBI HAMLESİ

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'nin durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

21 yaşındaki Faslı futbolcu için Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da adı transfer gündeminde yer aldı. Talbi'nin geleceği transfer döneminin son bölümünde merak konusu oldu.

ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Chemsdine Talbi'nin asıl mevkisi sağ kanat. 21 yaşındaki futbolcu ayrıca sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Talbi, sağ ayağını kullanıyor.

Chemsdine Talbi, 2025 yılında Club Brugge'dan Sunderland'a transfer olmuştuChemsdine Talbi, 2025 yılında Club Brugge'dan Sunderland'a transfer olmuştu

2025 YAZINDA SUNDERLAND'A TRANSFER OLDU

Talbi, 2025 yazında Club Brugge'den Sunderland'e transfer oldu.

İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Faslı futbolcu, Premier Lig kariyerine Sunderland formasıyla başladı. Talbi bu sezon Premier Lig'de 1 karşılaşmada forma giyerken gol veya asist katkısı üretemedi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Chemsdine Talbi'nin Sunderland ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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