Türkiye'de 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek iki ezeli rakibin, Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Chemsdine Talbi Sunderland'da forma giyiyor İKİ EZELİ RAKİP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile mücadele edecek.