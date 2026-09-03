Fenerbahçe Milton Delgado'yu gündemine aldı! Transferde kritik bekleyiş
Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado ile ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Boca Juniors'ın genç orta saha oyuncusu Milton Delgado'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Boca Juniors'ın haziran ayında Delgado için Meksika'dan gelen bir teklifi reddettiği, transfer döneminin son günlerinde ise oyuncu için yeni tekliflerin gelmesinin beklendiği belirtildi.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Fenerbahçe'nin Milton Delgado için şu ana kadar Boca Juniors'a resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi. Arjantin ekibinin ise eylül ayı itibarıyla genç futbolcu için teklif gelmesini beklediği ifade edildi.
Böylece Delgado dosyasında Fenerbahçe'nin ilgisi bulunmasına rağmen transfer süreci henüz resmi teklif aşamasına geçmedi.
ANTRENMANDA SAKATLANDI
Milton Delgado'nun transfer gelişmelerinin yanı sıra yaşadığı sakatlık da gündeme geldi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanda kas sakatlığı yaşadığı ve bu nedenle Velez karşılaşması için Cordoba'ya giden Boca Juniors kafilesine dahil edilmediği belirtildi.
SAO PAULO MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK
Delgado'nun bir sonraki hafta oynanacak Sao Paulo karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Genç futbolcunun bu mücadeleye yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
BOCA JUNIORS'TA 75 MAÇA ÇIKTI
Milton Delgado, Boca Juniors formasıyla toplam 75 resmi karşılaşmada görev aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.
SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON DOLAR
1,66 metre boyundaki Milton Delgado'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Arjantinli futbolcunun Boca Juniors ile olan sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor.
Delgado'nun Arjantin ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.