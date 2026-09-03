CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe Milton Delgado'yu gündemine aldı! Transferde kritik bekleyiş

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado ile ilgilendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe Milton Delgado'yu gündemine aldı! Transferde kritik bekleyiş

Fenerbahçe'nin, Boca Juniors'ın genç orta saha oyuncusu Milton Delgado'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Boca Juniors'ın haziran ayında Delgado için Meksika'dan gelen bir teklifi reddettiği, transfer döneminin son günlerinde ise oyuncu için yeni tekliflerin gelmesinin beklendiği belirtildi.

Milton Delgado Boca Juniors'ta forma giyiyorMilton Delgado Boca Juniors'ta forma giyiyor

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Fenerbahçe'nin Milton Delgado için şu ana kadar Boca Juniors'a resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi. Arjantin ekibinin ise eylül ayı itibarıyla genç futbolcu için teklif gelmesini beklediği ifade edildi.

Böylece Delgado dosyasında Fenerbahçe'nin ilgisi bulunmasına rağmen transfer süreci henüz resmi teklif aşamasına geçmedi.

Milton Delgado sakatlık geçirdi ve Sao Paulo maçına yetiştirilmeye çalışılıyorMilton Delgado sakatlık geçirdi ve Sao Paulo maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Milton Delgado'nun transfer gelişmelerinin yanı sıra yaşadığı sakatlık da gündeme geldi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanda kas sakatlığı yaşadığı ve bu nedenle Velez karşılaşması için Cordoba'ya giden Boca Juniors kafilesine dahil edilmediği belirtildi.

SAO PAULO MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Delgado'nun bir sonraki hafta oynanacak Sao Paulo karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Genç futbolcunun bu mücadeleye yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Milton Delgado şu ana kadar 1 gol atabildiMilton Delgado şu ana kadar 1 gol atabildi

BOCA JUNIORS'TA 75 MAÇA ÇIKTI

Milton Delgado, Boca Juniors formasıyla toplam 75 resmi karşılaşmada görev aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Milton Delgado'nun serbest kalma maddesi 15 milyon dolarMilton Delgado'nun serbest kalma maddesi 15 milyon dolar

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON DOLAR

1,66 metre boyundaki Milton Delgado'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Arjantinli futbolcunun Boca Juniors ile olan sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor.

Delgado'nun Arjantin ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe açıkladı! UEFAdan Matteo Guendouzi ve Mason Greenwooda soruşturmaFenerbahçe açıkladı! UEFAdan Matteo Guendouzi ve Mason Greenwooda soruşturma
Fenerbahçe açıkladı! UEFA'dan Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a soruşturma

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem kararı! İki takım da itiraz etmişti
SONRAKİ HABER

Derbinin düdüğü belli oldu
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler