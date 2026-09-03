Boca Juniors'ın haziran ayında Delgado için Meksika'dan gelen bir teklifi reddettiği, transfer döneminin son günlerinde ise oyuncu için yeni tekliflerin gelmesinin beklendiği belirtildi.

Milton Delgado Boca Juniors'ta forma giyiyor

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Fenerbahçe'nin Milton Delgado için şu ana kadar Boca Juniors'a resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi. Arjantin ekibinin ise eylül ayı itibarıyla genç futbolcu için teklif gelmesini beklediği ifade edildi.

Böylece Delgado dosyasında Fenerbahçe'nin ilgisi bulunmasına rağmen transfer süreci henüz resmi teklif aşamasına geçmedi.