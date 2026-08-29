Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi takvimini dikkate alarak Trendyol Süper Lig'de kritik maçların tarihlerini duyurdu; buna göre Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Eylül Cuma, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta programını duyurarak merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile Başakşehir-Galatasaray maçının oynanacağı tarihleri netleştirdi.
DERBİ TARİHİ BELLİ OLDU
TFF, UEFA Şampiyonlar Liginde sahne alacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa takvimini göz önünde bulundurarak Süper Lig maç programında değişikliğe gitti.
TFF'den yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Liginin lig aşamasındaki 1. hafta maç takvimi göz önünde bulundurularak şu tarihler belirlendi:
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İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray: 4 Eylül Cuma günü, saat 20.00'de (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki maçı Çarşamba günü olacağı için)
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Fenerbahçe - Beşiktaş: 5 Eylül Cumartesi günü, saat 20.00'de (Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligindeki maçı Perşembe günü olacağı için)