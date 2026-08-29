CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı. Türkiye’yi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 8’er maçlık programı netleşti. Sarı-lacivertliler Roma karşılaşmasıyla, sarı-kırmızılılar ise Sporting deplasmanıyla Devler Ligi’ne başlayacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maç takvimleri belli oldu. İki temsilcimiz de dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK Linz olarak belirlenmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa rotası belli oldu (fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa rotası belli oldu (fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

FENERBAHÇE ROMA İLE BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi serüvenine 10 Eylül'de Roma karşısında başlayacak. Fenerbahçe lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.

Fenerbahçe'nin fikstürü:

TARİHRAKİPTARİHRAKİP
10 EylülRoma25 KasımShakhtar Donetsk (D)
14 EkimAston Villa (D)9 AralıkLASK (D)
20 EkimSlavia Prag20 OcakVillarreal
4 KasımLiverpool27 OcakAtletico Madrid (D)

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe-3

GALATASARAY'IN İLK DURAĞI PORTEKİZ

Galatasaray ise Devler Ligi'ndeki ilk maçında 9 Eylül'de Sporting Clube de Portugal'a deplasmanda konuk olacak. Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki son sınavı ise 27 Ocak'ta Paris Saint-Germain deplasmanında olacak.

Galatasaray'ın fikstürü:

TARİHRAKİPTARİHRAKİP
9 EylülSporting (D)24 KasımAston Villa
13 EkimBarcelona8 AralıkAEK Atina (D)
21 EkimLille (D)19 OcakFeyenoord
3 KasımStuttgart27 OcakPSG (D)

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe-4

İKİ TEMSİLCİYİ DEV MAÇLAR BEKLİYOR

Fenerbahçe lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerle karşılaşırken, Galatasaray'ın programında Barcelona, Paris Saint-Germain ve Aston Villa öne çıkıyor.

Yeni formatta lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında kalan ekipler ise play-off oynayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe-6 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe-7 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe-8

Fenerbahçe Cengiz Ünder'in yeni kulübünü duyurdu
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'de ayrılık!
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler