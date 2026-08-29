Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı. Türkiye’yi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 8’er maçlık programı netleşti. Sarı-lacivertliler Roma karşılaşmasıyla, sarı-kırmızılılar ise Sporting deplasmanıyla Devler Ligi’ne başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maç takvimleri belli oldu. İki temsilcimiz de dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK Linz olarak belirlenmişti.
FENERBAHÇE ROMA İLE BAŞLIYOR
Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi serüvenine 10 Eylül'de Roma karşısında başlayacak. Fenerbahçe lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.
Fenerbahçe'nin fikstürü:
|TARİH
|RAKİP
|TARİH
|RAKİP
|10 Eylül
|Roma
|25 Kasım
|Shakhtar Donetsk (D)
|14 Ekim
|Aston Villa (D)
|9 Aralık
|LASK (D)
|20 Ekim
|Slavia Prag
|20 Ocak
|Villarreal
|4 Kasım
|Liverpool
|27 Ocak
|Atletico Madrid (D)
GALATASARAY'IN İLK DURAĞI PORTEKİZ
Galatasaray ise Devler Ligi'ndeki ilk maçında 9 Eylül'de Sporting Clube de Portugal'a deplasmanda konuk olacak. Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki son sınavı ise 27 Ocak'ta Paris Saint-Germain deplasmanında olacak.
Galatasaray'ın fikstürü:
|TARİH
|RAKİP
|TARİH
|RAKİP
|9 Eylül
|Sporting (D)
|24 Kasım
|Aston Villa
|13 Ekim
|Barcelona
|8 Aralık
|AEK Atina (D)
|21 Ekim
|Lille (D)
|19 Ocak
|Feyenoord
|3 Kasım
|Stuttgart
|27 Ocak
|PSG (D)
İKİ TEMSİLCİYİ DEV MAÇLAR BEKLİYOR
Fenerbahçe lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerle karşılaşırken, Galatasaray'ın programında Barcelona, Paris Saint-Germain ve Aston Villa öne çıkıyor.
Yeni formatta lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında kalan ekipler ise play-off oynayacak.