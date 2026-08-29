Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Dev rakipler peş peşe

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maç takvimleri belli oldu. İki temsilcimiz de dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK Linz olarak belirlenmişti.