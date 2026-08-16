Süper Lig'e kusursuz başlangıç! Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir, sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti Christopher Operi ve Eldor Shomurodov’un golleri getirdi. Emin Bayram’ın 27. dakikada kaydettiği gol ise VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
OPERİ PERDEYİ AÇTI
Başakşehir, karşılaşmanın 14. dakikasında öne geçti. Christopher Operi, kaydettiği golle takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
EMİN BAYRAM'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Turuncu-lacivertliler, 27. dakikada Emin Bayram ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak pozisyonun öncesinde faul tespit edilmesi üzerine gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.
SHOMURODOV FARKI İKİYE ÇIKARDI
Başakşehir, ikinci yarıda skoru 2-0'a getirdi. 72. dakikada sahneye çıkan Eldor Shomurodov, takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Başakşehir'in 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
BAŞAKŞEHİR 3 PUANLA BAŞLADI
Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Kocaelispor ise sezonun ilk karşılaşmasından puan çıkaramadı.
SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR
Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, sezonun ilk deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.
KOCAELİSPOR AMED SPORTİF'İ AĞIRLAYACAK
Kocaelispor ise ikinci haftada sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Yeşil-siyahlılar sezonun ilk puanlarını iç sahada arayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
14' GOL | Başakşehir 1-0 öne geçti
Başakşehir, Christopher Operi'nin golüyle öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Operi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
27' Başakşehir'in golü VAR'dan döndü
Başakşehir, Emin Bayram ile ikinci golü bulduğunu düşündü ancak gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak kafayı vuran Emin Bayram, topu filelere gönderdi.
VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem, rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
35' Serhat Öztaşdelen'den kritik kurtarış
Rakip ekip Kaluzinski ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert vuran Kaluzinski'nin şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
53' Shomurodov kaleyi yokladı
Başakşehir, Eldor Shomurodov ile etkili geldi. Özbek futbolcunun ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
57' Haidara gole yaklaştı
Rakip ekip Rivas'ın ortasıyla tehlike yarattı. Ceza sahasında gelişine vole vuran Haidara'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.
72' GOL | Başakşehir 2-0 Kocaelispor
Başakşehir, Eldor Shomurodov'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Skov Olsen topu altıpas içindeki Shomurodov'a indirdi.
Özbek futbolcu, kayarak yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
Maç sonucu | Başakşehir 2-0 Kocaelispor
Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrıldı.