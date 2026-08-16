Süper Lig'e kusursuz başlangıç! Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 yendi

Kocaelispor ligin 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak

MAÇTAN DAKİKALAR

14' GOL | Başakşehir 1-0 öne geçti

Başakşehir, Christopher Operi'nin golüyle öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Operi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27' Başakşehir'in golü VAR'dan döndü

Başakşehir, Emin Bayram ile ikinci golü bulduğunu düşündü ancak gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak kafayı vuran Emin Bayram, topu filelere gönderdi.

VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem, rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

35' Serhat Öztaşdelen'den kritik kurtarış

Rakip ekip Kaluzinski ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert vuran Kaluzinski'nin şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

53' Shomurodov kaleyi yokladı

Başakşehir, Eldor Shomurodov ile etkili geldi. Özbek futbolcunun ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

57' Haidara gole yaklaştı

Rakip ekip Rivas'ın ortasıyla tehlike yarattı. Ceza sahasında gelişine vole vuran Haidara'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

72' GOL | Başakşehir 2-0 Kocaelispor

Başakşehir, Eldor Shomurodov'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Skov Olsen topu altıpas içindeki Shomurodov'a indirdi.

Özbek futbolcu, kayarak yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Maç sonucu | Başakşehir 2-0 Kocaelispor

Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrıldı.