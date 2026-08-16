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Süper Lig'e kusursuz başlangıç! Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir, sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti Christopher Operi ve Eldor Shomurodov’un golleri getirdi. Emin Bayram’ın 27. dakikada kaydettiği gol ise VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

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Süper Lig'e kusursuz başlangıç! Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

OPERİ PERDEYİ AÇTI

Başakşehir, karşılaşmanın 14. dakikasında öne geçti. Christopher Operi, kaydettiği golle takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Emin Bayram'ın golü sayılmadıEmin Bayram'ın golü sayılmadı

EMİN BAYRAM'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Turuncu-lacivertliler, 27. dakikada Emin Bayram ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak pozisyonun öncesinde faul tespit edilmesi üzerine gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

SHOMURODOV FARKI İKİYE ÇIKARDI

Başakşehir, ikinci yarıda skoru 2-0'a getirdi. 72. dakikada sahneye çıkan Eldor Shomurodov, takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Başakşehir'in 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR 3 PUANLA BAŞLADI

Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Kocaelispor ise sezonun ilk karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Başakşehir ligdeki 2. maçında Trabzonspor ile karşılaşacakBaşakşehir ligdeki 2. maçında Trabzonspor ile karşılaşacak

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, sezonun ilk deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

KOCAELİSPOR AMED SPORTİF'İ AĞIRLAYACAK

Kocaelispor ise ikinci haftada sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Yeşil-siyahlılar sezonun ilk puanlarını iç sahada arayacak.

Kocaelispor ligin 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacakKocaelispor ligin 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak

MAÇTAN DAKİKALAR

14' GOL | Başakşehir 1-0 öne geçti

Başakşehir, Christopher Operi'nin golüyle öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Operi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27' Başakşehir'in golü VAR'dan döndü

Başakşehir, Emin Bayram ile ikinci golü bulduğunu düşündü ancak gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak kafayı vuran Emin Bayram, topu filelere gönderdi.

VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem, rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

35' Serhat Öztaşdelen'den kritik kurtarış

Rakip ekip Kaluzinski ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert vuran Kaluzinski'nin şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

53' Shomurodov kaleyi yokladı

Başakşehir, Eldor Shomurodov ile etkili geldi. Özbek futbolcunun ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

57' Haidara gole yaklaştı

Rakip ekip Rivas'ın ortasıyla tehlike yarattı. Ceza sahasında gelişine vole vuran Haidara'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

72' GOL | Başakşehir 2-0 Kocaelispor

Başakşehir, Eldor Shomurodov'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Skov Olsen topu altıpas içindeki Shomurodov'a indirdi.

Özbek futbolcu, kayarak yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Maç sonucu | Başakşehir 2-0 Kocaelispor

Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrıldı.

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