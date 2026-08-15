Güneydoğu'da puanlar paylaşıldı! Gaziantep FK ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Konuk ekip Ruan’ın golüyle öne geçerken Gaziantep FK, Deian Sorescu ile skoru eşitledi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip karşılaşmanın 20. dakikasında üstünlüğü yakaladı. Alanyaspor, Ruan'ın golüyle skoru 1-0'a getirerek deplasmanda öne geçti.
SORESCU EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Gaziantep FK ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Deian Sorescu'nun kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
İKİ TAKIM DA 1 PUANLA BAŞLADI
Gaziantep FK ile Alanyaspor, sezonun ilk karşılaşmasından birer puanla ayrıldı. Böylece iki ekip de 2026-27 Süper Lig sezonuna beraberlikle giriş yaptı.
GAZİANTEP FK EYÜPSPOR DEPLASMANINA GİDECEK
Gaziantep FK, Süper Lig'in ikinci haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar sezonun ilk galibiyetini İstanbul deplasmanında arayacak.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK
Corendon Alanyaspor ise ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Akdeniz temsilcisi, Gaziantep deplasmanından aldığı 1 puanın ardından ilk iç saha maçına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12' Camara auta gönderdi
Gaziantep FK, orta alandan başlayan kontra atakta etkili geldi. Maxim'in pasında topla buluşan Camara, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.
14' Hwang kaleyi yokladı
Alanyaspor sol kanattan gelişen atakta gole yaklaştı. Ümit Akdağ'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hwang, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
19' GOL | Gaziantep FK 0-1 Alanyaspor
Alanyaspor, Ruan'ın golüyle deplasmanda öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Kaleciden dönen topu takip eden Ruan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
30' İbrahim Kaya gole yaklaştı
Alanyaspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ara pasında topla buluşan İbrahim Kaya, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci son anda gole izin vermedi.
İlk yarı sonucu | Gaziantep FK 0-1 Alanyaspor
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
61' GOL | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor
Gaziantep FK, Sorescu'nun golüyle skora denge getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Sorescu, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
68' Camara fırsatı değerlendiremedi
Gaziantep FK öne geçmeye yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Sorescu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Camara, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.
88' Camara uzaktan denedi
Gaziantep FK son bölümde Camara ile etkili geldi. Sol kanattan başlayan atakta topu taşıyan Camara, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Maç sonucu | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı. Gaziantep FK ile Alanyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.