Güneydoğu'da puanlar paylaşıldı! Gaziantep FK ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı

Alanyaspor maçta üstünlüğünü koruyamadı

İKİ TAKIM DA 1 PUANLA BAŞLADI

Gaziantep FK ile Alanyaspor, sezonun ilk karşılaşmasından birer puanla ayrıldı. Böylece iki ekip de 2026-27 Süper Lig sezonuna beraberlikle giriş yaptı.

GAZİANTEP FK EYÜPSPOR DEPLASMANINA GİDECEK

Gaziantep FK, Süper Lig'in ikinci haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar sezonun ilk galibiyetini İstanbul deplasmanında arayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Corendon Alanyaspor ise ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Akdeniz temsilcisi, Gaziantep deplasmanından aldığı 1 puanın ardından ilk iç saha maçına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12' Camara auta gönderdi

Gaziantep FK, orta alandan başlayan kontra atakta etkili geldi. Maxim'in pasında topla buluşan Camara, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

14' Hwang kaleyi yokladı

Alanyaspor sol kanattan gelişen atakta gole yaklaştı. Ümit Akdağ'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hwang, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

19' GOL | Gaziantep FK 0-1 Alanyaspor

Alanyaspor, Ruan'ın golüyle deplasmanda öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Kaleciden dönen topu takip eden Ruan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30' İbrahim Kaya gole yaklaştı

Alanyaspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ara pasında topla buluşan İbrahim Kaya, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci son anda gole izin vermedi.

İlk yarı sonucu | Gaziantep FK 0-1 Alanyaspor

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.