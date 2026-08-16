Diyarbakır'da farklı zafer! Amed Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 yendi
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Erzurumspor’u 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Dia Saba 2 golle galibiyetin mimarı olurken diğer gol Gökhan Gül’den geldi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek 2026-27 sezonuna 3 puanla başladı.
DIA SABA PERDEYİ AÇTI
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, 53. dakikada Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti.
9 DAKİKADA İKİNCİ GOL
Dia Saba, ilk golünden yalnızca 9 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. 62. dakikada rakip fileleri havalandıran futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.
GÖKHAN GÜL SKORU BELİRLEDİ
Amed Sportif Faaliyetler, 70. dakikada farkı 3'e çıkardı. Gökhan Gül'ün kaydettiği golle skor 3-0 olurken kalan dakikalarda başka gol çıkmadı.
AMED SPORTİF 3 PUANLA BAŞLADI
Amed Sportif Faaliyetler, ilk hafta karşılaşmasını farklı kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Erzurumspor ise sezonun ilk maçından puan çıkaramadı.
SIRADAKİ RAKİP KOCAELİSPOR
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Sezona galibiyetle başlayan ekip, ilk deplasmanında da puan arayacak.
ERZURUMSPOR GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK
Erzurumspor ise ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. İlk haftayı puansız kapatan Erzurum ekibi, sezonun ilk puanlarını Galatasaray karşısında almaya çalışacak.