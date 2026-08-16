Diyarbakır'da farklı zafer! Amed Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek 2026-27 sezonuna 3 puanla başladı.

Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor'u 3-0 yendi

DIA SABA PERDEYİ AÇTI

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, 53. dakikada Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

9 DAKİKADA İKİNCİ GOL

Dia Saba, ilk golünden yalnızca 9 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. 62. dakikada rakip fileleri havalandıran futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.

GÖKHAN GÜL SKORU BELİRLEDİ

Amed Sportif Faaliyetler, 70. dakikada farkı 3'e çıkardı. Gökhan Gül'ün kaydettiği golle skor 3-0 olurken kalan dakikalarda başka gol çıkmadı.