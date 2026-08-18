Süper Lig'in 1. hafta VAR kayıtları açıklandı! 2 maçtaki 3 pozisyonda neler yaşandı?

Başakşehir - Kocaelispor maçı 2-0 sona erdi

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON

VAR: Potansiyel bir gol iptali. Faulden dolayı gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Mehmet Türkmen: Kale arkasındaki açı, hocam lütfen.

Mehmet Türkmen: Heh bu değil. Başka bir açı daha vardı.

VAR: Bu mu?

Mehmet Türkmen: He bu.

VAR: Bu şu 8... Mehmet hocam beni duyuyor musun?

Mehmet Türkmen: Duyuyorum.

VAR: 8 numaralı turunculu oyuncuya odaklanır mısın? 8 numaralı turunculu oyuncunun... Evet, oynat.

Mehmet Türkmen: Evet 8 numaralı hücum oyuncusu savunma oyuncusunu itiyor ve topla oynamasını engellemiş oluyor.

VAR: Evet.

Mehmet Türkmen: Evet.

Mehmet Türkmen: Faul yapıyor. Golü iptal ediyorum. Savunma lehine direkt serbest vuruşla başlıyorum.

VAR: Anlaşıldı. Tamam.