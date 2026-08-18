Süper Lig'in 1. hafta VAR kayıtları açıklandı! 2 maçtaki 3 pozisyonda neler yaşandı?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk haftası sonrasında VAR kayıtlarını paylaştı. Görüntülerde Başakşehir - Kocaelispor ve Samsunspor - Göztepe mücadeleleri yer aldı. İşte geçen konuşmalar...
Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını yayımladı. Kayıtlar TFF'nin YouTube kanalından futbolseverlerle paylaşıldı.
BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON
VAR: Potansiyel bir gol iptali. Faulden dolayı gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.
Mehmet Türkmen: Kale arkasındaki açı, hocam lütfen.
Mehmet Türkmen: Heh bu değil. Başka bir açı daha vardı.
VAR: Bu mu?
Mehmet Türkmen: He bu.
VAR: Bu şu 8... Mehmet hocam beni duyuyor musun?
Mehmet Türkmen: Duyuyorum.
VAR: 8 numaralı turunculu oyuncuya odaklanır mısın? 8 numaralı turunculu oyuncunun... Evet, oynat.
Mehmet Türkmen: Evet 8 numaralı hücum oyuncusu savunma oyuncusunu itiyor ve topla oynamasını engellemiş oluyor.
VAR: Evet.
Mehmet Türkmen: Evet.
Mehmet Türkmen: Faul yapıyor. Golü iptal ediyorum. Savunma lehine direkt serbest vuruşla başlıyorum.
VAR: Anlaşıldı. Tamam.
GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI İLK PENALTI POZİSYONU
VAR: Kadir hocam.
VAR: Evet. Kadir hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: 10 numarasını al.
VAR: Önce temas noktasını, sonra da sol kolun ekstra hareketini göstereceğim.
Kadir Sağlam: Tamam. Bana bu kolun açık olduğunu da bir gösterir misin?
VAR: Gösteriyorum.
Kadir Sağlam: Evet.
Kadir Sağlam: Temas noktasında durdur.
VAR: Yandan kolun açıklığını, oyuncunun kolunun açıklığını gösteriyorum
Kadir Sağlam: Görüyorum. Hareketi de görüyorum. Elin hareketini. Penaltı diye başlatıyorum.
VAR: Tamamdır.
GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI İKİNCİ PENALTI POZİSYONU
VAR: Kadir hocam
Kadir Sağlam: Dinliyorum.
VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Kadir Sağlam: Evet, geldim ekrana.
VAR: Bir açım daha var. Bir açım daha var. Geniş açıyı normal izleyelim.
VAR: Bir de yan açıdan da gösterebilirsin.
Kadir Sağlam: Elin açıldığını görüyorum.
VAR: Bir açı daha var.
Kadir Sağlam: Tamam.
Kadir Sağlam: Tamam. Eline geliyor. Tamam.
Kadir Sağlam: Numarası kaçtı?
Kadir Sağlam: Penaltı veriyorum. 3 numaraya sarı kart veriyorum.
VAR: Tamamdır.