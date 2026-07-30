Finlandiya'da Avrupa'ya veda! Başakşehir Inter Turku'ya elendi
Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 2. Eleme Turu rövanş maçında Inter Turku ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu-lacivertliler, sahadan 2-0 yenik ayrılarak Avrupa defterini kapattı.
Başakşehir, Konferans Ligi'nde Inter Turku'ya elendi.
Jasse Tuominen 18. dakikada Finlandiya temsilcisini 1-0 öne geçirdi. İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci devrede ise Clinton Jephta farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti.
Başakşehir, Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa defterini kapattı.
GOLLER
Inter Turku, Jasse Tuominen'in golüyle 1-0 öne geçti.
Inter Turku, Jasse Tuominen'in golüyle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/bE5xLw5lV0— TRT Spor (@trtspor) July 30, 2026
Inter Turku, Clinton Jephta'nın golüyle temsilcimiz Başakşehir karşısında farkı ikiye çıkardı.
Inter Turku, Clinton Jephta'nın golüyle temsilcimiz Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti. pic.twitter.com/q9CjyloD4R— TRT Spor (@trtspor) July 30, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Inter Turku'nun santrasıyla başladı.
6' Huuhtanen'den kritik müdahale
Başakşehir sol kanattan etkili geldi. Brnić'in ortasında kaleci Huuhtanen, top Selke'ye ulaşmadan önce kalesini terk etti ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
13' Brnić uzaktan denedi
Başakşehir duran top sonrası tehlike yarattı. Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Brnić, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.
18' GOL | Inter Turku 1-0 Başakşehir
Inter Turku, Tuominen'in golüyle öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kuittinen'in ortasında penaltı noktasında boş kalan Tuominen kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
26' Başakşehir etkili geldi
Başakşehir bir kez daha Brnić ile sol kanattan geldi. Son çizgiye inen Hırvat futbolcu ortasını yaptı ancak savunmada Niska, top Yusuf Sarı'ya gelmeden araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
37' Inter Turku gole yaklaştı
Inter Turku farkı artırmaya yaklaştı. Jephta'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ampofo bekletmeden şutunu çekti. Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
42' Shomurodov uzaktan denedi
Başakşehir'de Brnić'in sol kanattan yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında meşin yuvarlağı kontrol eden Eldor Shomurodov sert vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Inter Turku 1-0 Başakşehir
Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Inter Turku, Tuominen'in kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Başakşehir'in santrasıyla başladı.
48' GOL | Inter Turku 2-0 Başakşehir
Inter Turku farkı ikiye çıkardı. Laine'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Ampofo topla buluştu ve arka direğe yerden pasını çıkardı.
Ceza sahası içinde uygun durumda kalan Jephta, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0'a geldi.
55' Tuominen sarı kart gördü
Başakşehir'de sol kanatta topla buluşan Abbosbek Fayzullayev, rakibini geçtikten sonra yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Tuominen'e sarı kart gösterdi.
59' Inter Turku gole yaklaştı
Inter Turku, Kangasniemi ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kangasniemi, önünü boşalttıktan sonra uzak köşeye şutunu çekti ancak top direğin hemen yanından auta çıktı.
63' Fayzullayev şansını denedi
Başakşehir, Fayzullayev ile etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Özbek futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
72' Inter Turku yine etkili geldi
Inter Turku, Jephta ile sol kanattan etkili geldi. Son çizgiye inen Jephta ortasını yaptı. Arka direkte iyi yükselen Conteh'in kafa vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
80' Onur Bulut sarı kart gördü
Inter Turku'da sol kanatta topla buluşan Botue, çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Onur Bulut'a sarı kart gösterdi.
88' Inter Turku 10 kişi kaldı
Orta sahada topla buluşan Berkay Özcan, Laine'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Laine'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi ve Inter Turku 10 kişi kaldı.
Maç sonucu | Inter Turku 2-0 Başakşehir
Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.