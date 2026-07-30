Finlandiya'da Avrupa'ya veda! Başakşehir Inter Turku'ya elendi

Jasse Tuominen 18. dakikada Finlandiya temsilcisini 1-0 öne geçirdi. İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci devrede ise Clinton Jephta farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti.

Christoopher Operi

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı

Mücadele, Inter Turku'nun santrasıyla başladı.

6' Huuhtanen'den kritik müdahale

Başakşehir sol kanattan etkili geldi. Brnić'in ortasında kaleci Huuhtanen, top Selke'ye ulaşmadan önce kalesini terk etti ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

13' Brnić uzaktan denedi

Başakşehir duran top sonrası tehlike yarattı. Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Brnić, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.

18' GOL | Inter Turku 1-0 Başakşehir

Inter Turku, Tuominen'in golüyle öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kuittinen'in ortasında penaltı noktasında boş kalan Tuominen kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

26' Başakşehir etkili geldi

Başakşehir bir kez daha Brnić ile sol kanattan geldi. Son çizgiye inen Hırvat futbolcu ortasını yaptı ancak savunmada Niska, top Yusuf Sarı'ya gelmeden araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

37' Inter Turku gole yaklaştı

Inter Turku farkı artırmaya yaklaştı. Jephta'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ampofo bekletmeden şutunu çekti. Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

42' Shomurodov uzaktan denedi

Başakşehir'de Brnić'in sol kanattan yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında meşin yuvarlağı kontrol eden Eldor Shomurodov sert vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

İlk yarı sonucu | Inter Turku 1-0 Başakşehir

Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Inter Turku, Tuominen'in kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.