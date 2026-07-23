Çorum FK'dan Memphis Depay bombası! Transfer teklifi yapıldı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, dünya futbolunun tanınan isimlerinden Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek Hollandalı hücum oyuncusuna teklif sunduğu bildirildi. Yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir kadro kurmayı hedefleyen Çorum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak isteyen ancak bu girişimden sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar, hücum hattı için rotasını Memphis Depay'a çevirdi.

Memphis Depay ÇORUM FK'DAN DEPAY'A TEKLİF Çorum Futbol Kulübü, son olarak Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen Memphis Depay'ın durumunu yakından takip ediyor. Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuya Çorum FK tarafından teklif sunuldu. Hollandalı oyuncunun kırmızı-siyahlı kulübün yaptığı teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi.