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Çorum FK'dan Memphis Depay bombası! Transfer teklifi yapıldı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz’da sona erecek Memphis Depay’a teklif yaptı. Hollandalı yıldız, kırmızı-siyahlı kulübün teklifine henüz yanıt vermedi.

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Çorum FK'dan Memphis Depay bombası! Transfer teklifi yapıldı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, dünya futbolunun tanınan isimlerinden Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek Hollandalı hücum oyuncusuna teklif sunduğu bildirildi.

Yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir kadro kurmayı hedefleyen Çorum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak isteyen ancak bu girişimden sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar, hücum hattı için rotasını Memphis Depay'a çevirdi.

Memphis DepayMemphis Depay

ÇORUM FK'DAN DEPAY'A TEKLİF

Çorum Futbol Kulübü, son olarak Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen Memphis Depay'ın durumunu yakından takip ediyor. Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuya Çorum FK tarafından teklif sunuldu. Hollandalı oyuncunun kırmızı-siyahlı kulübün yaptığı teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi.

Memphis DepayMemphis Depay

CORINTHIANS'TA MALİ KRİZ

Finansal sorunlarla mücadele eden Corinthians, Memphis Depay'dan maaşında indirime gitmesini istedi. Hollandalı oyuncunun bu talebi kabul ettiği ancak Brezilya ekibinden biriken alacaklarının ödenmesini talep ettiği belirtildi. Corinthians'ın oyuncuya olan borcunu ödememesi halinde Depay'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor. Çorum FK yönetimi de Corinthians ile oyuncu arasında yaşanan mali süreci yakından takip ediyor.

Memphis DepayMemphis Depay

MARSİLYA MALİYET NEDENİYLE VAZGEÇTİ

Memphis Depay'ın adı daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile de anıldı. Fransız kulübünün Hollandalı futbolcunun mali şartlarını değerlendirdiği ancak yüksek maliyet nedeniyle transfer girişiminden vazgeçtiği ifade edildi. Marsilya'nın geri çekilmesiyle birlikte Depay'ın geleceğine ilişkin seçeneklerden biri Çorum FK oldu.

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Çorum FK'dan Memphis Depay bombası! Transfer teklifi yapıldı-5 Çorum FK'dan Memphis Depay bombası! Transfer teklifi yapıldı-6 Çorum FK'dan Memphis Depay bombası! Transfer teklifi yapıldı-7
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