CANLI Inter Turku - Başakşehir Konferans Ligi maçı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku’ya konuk oluyor. İstanbul’daki ilk maçın 1-1 sona ermesinin ardından turuncu-lacivertliler, Finlandiya’da kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oluyor. Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'dan itibaren TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanıyor.
İstanbul'daki ilk mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, deplasmanda kazanarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor.
CANLI TAKİP
Inter Turku - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.
MAÇI NATHAN VERBOOMEN YÖNETİYOR
Inter Turku-Başakşehir karşılaşmasında Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalıyor.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Başakşehir, rövanş mücadelesini kazanması halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Inter Turku'nun galibiyeti, Finlandiya temsilcisine turu getirecek.
Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle tamamlanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
MUHTEMEL RAKİP BÜYÜK ÖLÇÜDE BELLİ
Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz-At. Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lihtenştayn temsilcisi Vaduz, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 4-0 kazandı. Malta temsilcisi, rövanş öncesinde tur için büyük bir avantaj elde etti.
OPERİ'NİN CEZASI BİTTİ
Başakşehir'de Christopher Operi'nin kart cezası sona erdi. Tecrübeli stoperin dönüşü, rövanşta Başakşehir'in savunma rotasyonunu genişletti.
BAŞAKŞEHİR'İN UEFA KADROSU
İstanbul Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen.
Defans: Jérôme Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michał Karbownik, Ömer Ali Şahiner.
Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay.
Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnić, Bertuğ Yıldırım.
AVRUPA'DA 70. MAÇ
Başakşehir, Inter Turku rövanşıyla Avrupa kupalarındaki 70. karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında 69 maç oynadı.
İstanbul temsilcisi bu karşılaşmalarda 26 galibiyet ve 18 beraberlik aldı. İstanbul temsilcisi, 25 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
AVRUPA'DA 103 GOL
Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 69 maçta rakip fileleri 103 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertli takım, aynı süreçte kalesinde 96 gol gördü.
Nuri Şahin'in öğrencileri, Inter Turku deplasmanında alacağı galibiyetle hem 27. Avrupa zaferini kazanmak hem de 3. eleme turuna yükselmek istiyor.