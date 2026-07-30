CANLI Inter Turku - Başakşehir Konferans Ligi maçı

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oluyor. Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'dan itibaren TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanıyor.

İstanbul'daki ilk mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, deplasmanda kazanarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor.