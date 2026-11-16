"Sergilediğim hatalı davranışın sorumluluğunu üstleniyorum. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyuyor, Galatasaray'a karşı taşıdığım sorumluluğun gereği olarak, makam ve unvan gözetmeksizin görevlerimden ayrılarak bunun bedelini ödüyorum."

Galatasaray yönetiminde ve şirketlerinde kritik görevler üstlenen Abdullah Kavukcu , yayımladığı kapsamlı veda metniyle Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden, Sportif A.Ş. ile Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerinden 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.

"ASIL SORULMASI GEREKEN SORU: NEDEN?"

Kavukcu, istifa metninin en dikkat çekici bölümünde Galatasaray'daki kronik sorunlara ve zihniyete şu sözlerle dikkat çekti:

"Galatasaray adına asıl konuşulması gereken mesele yaşanan bu olayın çok daha ötesindedir. Galatasaray'da sürekli isimler değişiyor, insanlar görevlerinden ayrılıyor ama benzer sorunlar tekrar tekrar yaşanıyorsa artık dönüp aynı soruyu sormak gerekiyor: Neden? Neden her seferinde bir kişi bütün faturayı öderken, bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan anlayış ve davranışlar varlığını sürdürüyor? Sorun yalnızca kişilerde mi, yoksa bu sorunları sürekli üreten bir anlayışta mı?"

"GALATASARAY, KİŞİLERİN HIRSINDAN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR"

Yaklaşık 2,5 yıllık döneme baktığında iki şampiyonluk yaşadıklarını, kulübün gelirlerini ve bütçesini katlayarak ekonomik anlamda çok daha güçlü bir tablo ortaya koyduklarını belirten Kavukcu, takımın lider konumda olmasının gururuyla ayrıldığını ifade etti.

Açıklamasını şu tarihi mesajla noktaladı:

"Benden sonra görevi devralacak arkadaşlarımın da bu başarıları sürdürmesi, Galatasaray'ı daha ileri taşıması en büyük temennimdir. Çünkü asloland Galatasaray'dır. Makamlar ve görevler geçicidir. Kişiler gelir, kişiler gider. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Tüm bu süreci ilmek ilmek örüp, kişisel zafer kazandığını düşünenlere kendi cümleleriyle bir hatırlatmada bulunmak isterim ki; 'Galatasaray, kişilerin hırsından çok daha büyüktür.'"