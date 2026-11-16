Resmen açıklandı: Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maçın stadı değişti! İşte yeni adres
Galatasaray'ın Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için anlaşma sağlandı. Stat değişikliğine Başakşehir ve Samsunspor yönetimleri onay verdi.
Galatasaray'ın milli aranın ardından Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde stat değişikliği konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunlar nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için girişimlerde bulundu.
BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR'DAN ONAY ÇIKTI
Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamak için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.
Başakşehir yönetimi, stadyumun kullanılması konusunda Galatasaray'a izin verdi. Samsunspor yönetimi de sarı-kırmızılı kulübün stat değişikliği talebine olumlu yanıt verdi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.
Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
RAMS PARK'TAKİ ZEMİN SORUNU KARARI ETKİLEDİ
Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ın zemini, son dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.
Milli arada zeminin iyileştirilmesi için bakım çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı kulüp, Samsunspor karşılaşması öncesinde farklı bir stadyum seçeneği üzerinde çalıştı. Yapılan görüşmelerin ardından Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun kullanılması konusunda kulüpler arasında mutabakat sağlandı.
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Süper Lig 12. hafta karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.