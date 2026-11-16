Resmen açıklandı: Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maçın stadı değişti! İşte yeni adres



BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR'DAN ONAY ÇIKTI

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamak için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

Başakşehir yönetimi, stadyumun kullanılması konusunda Galatasaray'a izin verdi. Samsunspor yönetimi de sarı-kırmızılı kulübün stat değişikliği talebine olumlu yanıt verdi.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.



Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.



Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."