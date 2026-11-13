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Galatasaray'da peş peşe istifalar! İkinci başkan Metin Öztürk ve başkan vekili Abdullah Kavukcu görevlerinden ayrıldı

Galatasaray'da iki istifa birden yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, ikinci başkan Metin Öztürk ile başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İstifalara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulunuldu.

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Galatasaray'da peş peşe istifalar! İkinci başkan Metin Öztürk ve başkan vekili Abdullah Kavukcu görevlerinden ayrıldı

Galatasaray Kulübü, ikinci başkan Metin Öztürk ile başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun istifa ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, istifalara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.

METİN ÖZTÜRK'ÜN İSTİFASI KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, ikinci başkanlık görevini yürüten Metin Öztürk'ün istifasını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir."

Metin Öztürk, Abdullah Kavukcu (Foto: Takvim Foto Arşiv)Metin Öztürk, Abdullah Kavukcu (Foto: Takvim Foto Arşiv)

ABDULLAH KAVUKCU DA İSTİFA ETTİ

Galatasaray, başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

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