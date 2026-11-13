Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kulübü, ikinci başkan Metin Öztürk ile başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun istifa ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, istifalara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.

Metin Öztürk, Abdullah Kavukcu (Foto: Takvim Foto Arşiv)

ABDULLAH KAVUKCU DA İSTİFA ETTİ

Galatasaray, başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

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