Galatasaray'da peş peşe istifalar! İkinci başkan Metin Öztürk ve başkan vekili Abdullah Kavukcu görevlerinden ayrıldı
Galatasaray'da iki istifa birden yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, ikinci başkan Metin Öztürk ile başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İstifalara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulunuldu.
Galatasaray Kulübü, ikinci başkan Metin Öztürk ile başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun istifa ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, istifalara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.
METİN ÖZTÜRK'ÜN İSTİFASI KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray Kulübü, ikinci başkanlık görevini yürüten Metin Öztürk'ün istifasını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir."
ABDULLAH KAVUKCU DA İSTİFA ETTİ
Galatasaray, başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun da görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."