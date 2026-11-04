21 yaşındaki oyuncunun yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisine yönelik transfer haberlerini de beraberinde getirdi. Galatasaray taraftarlarının gündeminde ise Batrakov'un sözleşmesinde bulunduğu belirtilen 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldı.

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.

Özellikle Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans, taraftarların bu konudaki taleplerini daha da gündeme taşıdı.

Sosyal medyada görüşlerini paylaşan bazı Galatasaray taraftarları, Rus yıldızın kontratındaki 55 milyon euroluk çıkış maddesinin mevcut performansı karşısında yetersiz kalabileceğini savundu.

Batrakov'un kısa sürede Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri haline gelmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sözleşme tartışmalarını beraberinde getirdi.

Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde dört gole ulaşmayı başardı. (Fotoğraf: AA)

DURSUN ÖZBEK HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Galatasaray taraftarlarının serbest kalma maddesine yönelik talepleri gündemdeki yerini korurken sarı-kırmızılı yönetimin Batrakov için hazırladığı plan da ortaya çıktı.

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rus futbolcunun sözleşmesinde bulunduğu belirtilen 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, 21 yaşındaki oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayarak çıkış maddesindeki rakamı daha yüksek bir seviyeye taşımayı hedeflediği öne sürüldü.

Batrakov'un transferinin üzerinden henüz üç ay bile geçmemesine rağmen böyle bir planın gündeme gelmesi, genç oyuncunun kulüp açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.