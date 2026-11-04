Galatasaray'da Aleksey Batrakov kararı! Taraftar istedi yönetim harekete geçti
Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete iki golle damga vuran Aleksey Batrakov için taraftarlardan yönetime çağrı geldi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Rus yıldızın sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin kaldırılmasını veya yükseltilmesini isterken Başkan Dursun Özbek'in yeni kontrat için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.
RAMS Park'ta sergilediği performansla gecenin yıldızı olan Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti.
21 yaşındaki oyuncunun yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisine yönelik transfer haberlerini de beraberinde getirdi. Galatasaray taraftarlarının gündeminde ise Batrakov'un sözleşmesinde bulunduğu belirtilen 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldı.
TARAFTAR İSTEDİ! 55 MİLYON EURO GÜNDEMDE
Batrakov'un kısa sürede Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri haline gelmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sözleşme tartışmalarını beraberinde getirdi.
Sosyal medyada görüşlerini paylaşan bazı Galatasaray taraftarları, Rus yıldızın kontratındaki 55 milyon euroluk çıkış maddesinin mevcut performansı karşısında yetersiz kalabileceğini savundu.
Genç futbolcunun uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giymesini isteyen taraftarlar, söz konusu maddenin tamamen kaldırılması veya serbest kalma bedelinin önemli ölçüde yükseltilmesi yönünde görüş bildirdi.
Özellikle Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans, taraftarların bu konudaki taleplerini daha da gündeme taşıdı.
DURSUN ÖZBEK HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR
Galatasaray taraftarlarının serbest kalma maddesine yönelik talepleri gündemdeki yerini korurken sarı-kırmızılı yönetimin Batrakov için hazırladığı plan da ortaya çıktı.
A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rus futbolcunun sözleşmesinde bulunduğu belirtilen 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, 21 yaşındaki oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayarak çıkış maddesindeki rakamı daha yüksek bir seviyeye taşımayı hedeflediği öne sürüldü.
Batrakov'un transferinin üzerinden henüz üç ay bile geçmemesine rağmen böyle bir planın gündeme gelmesi, genç oyuncunun kulüp açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.
YENİ SÖZLEŞME İÇİN 2 FORMÜL
Galatasaray'ın Batrakov'un sözleşmesiyle ilgili değerlendirdiği seçenekler arasında serbest kalma maddesinin kaldırılması da bulunuyor.
Daha önce basına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı yönetimin iki farklı formül üzerinde durduğu ileri sürülmüştü.
İlk seçeneğin 55 milyon euroluk çıkış maddesinin tamamen kaldırılması, ikinci seçeneğin ise mevcut bedelin ciddi oranda artırılması olduğu öne sürüldü.
Son gelişmelerde ise yönetimin önceliğinin serbest kalma bedelini yükseltmek olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'ın, oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde mevcut sözleşme şartlarını yeniden düzenleyerek olası transfer görüşmelerinde pazarlık gücünü korumayı amaçladığı ifade edildi.
12 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, kısa sürede sarı-kırmızılıların hücum hattında önemli bir rol üstlendi.
Rus futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmî karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da birer gol atan Batrakov, Stuttgart ağlarını iki kez havalandırarak Avrupa'daki gol sayısını 4'e çıkardı.
STUTTGART KARŞISINDA TARİHE GEÇTİ
Aleksey Batrakov, Stuttgart karşısında attığı iki golle Galatasaray tarihine geçti.
Rus yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.
Batrakov ayrıca 21 yaşında kaydettiği dubleyle sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta iki gol atan en genç oyuncusu unvanını elde etti.
2031'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Galatasaray, Batrakov'u 20 Ağustos 2026'da Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer etti.
Rus futbolcuyla 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, oyuncuya yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.
Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya verilmesi maddesi yer aldı.
Batrakov'un sözleşmesinde bulunduğu belirtilen 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli ise Galatasaray'ın yeni kontrat planının merkezinde bulunuyor.