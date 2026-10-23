Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray , Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle moral buldu.



BARIŞ ALPER YILMAZ AĞRILARINA RAĞMEN OYNADI

Sabah'ın haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu Lille karşılaşması öncesinde yaşadığı ağrılara rağmen teknik heyeti yalnız bırakmadı ve mücadelede görev aldı. Ancak milli oyuncunun maçın ardından ağrılarının arttığı belirtildi.

Sezona beklentilerin altında başlayan Barış Alper Yılmaz, milli aranın ardından çıktığı son dört karşılaşmada performansını yükseltmişti. Sarı-kırmızılı futbolcunun yaşadığı fiziksel sorun, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyetin planlarını etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.