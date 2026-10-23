Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Derbi öncesi flaş gelişme
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada ağrılarına rağmen forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın maç sonrası şikayetleri arttı. Milli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle moral buldu.
Sarı-kırmızılı takımın Fransa'daki performansında olumlu görüntü veren isimlerden Barış Alper Yılmaz'ın karşılaşmaya fiziksel sorunlarına rağmen çıktığı öğrenildi.
BARIŞ ALPER YILMAZ AĞRILARINA RAĞMEN OYNADI
Sabah'ın haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu Lille karşılaşması öncesinde yaşadığı ağrılara rağmen teknik heyeti yalnız bırakmadı ve mücadelede görev aldı. Ancak milli oyuncunun maçın ardından ağrılarının arttığı belirtildi.
Sezona beklentilerin altında başlayan Barış Alper Yılmaz, milli aranın ardından çıktığı son dört karşılaşmada performansını yükseltmişti. Sarı-kırmızılı futbolcunun yaşadığı fiziksel sorun, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyetin planlarını etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.
FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN TETKİK SONUÇLARI BEKLENECEK
Galatasaray sağlık heyeti, Barış Alper Yılmaz'ın durumunu yapılacak kontrollerin ardından değerlendirecek.
Milli futbolcunun Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin son karar, tetkik sonuçlarına göre verilecek.
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.