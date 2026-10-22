UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya deplasmanda 4-1 mağlup olan Manchester United'da kaptan Bruno Fernandes, teknik direktör Michael Carrick'in taktik tercihlerini eleştirdi. İngiliz teknik adam ise yenilginin ardından oyuncularının performansına tepki göstererek taraftarlardan özür diledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, İtalya temsilcisi Como'ya deplasmanda 4-1 yenildi.

Üst üste yedinci resmi maçında da galibiyet alamayan İngiliz ekibinde karşılaşmanın ardından Bruno Fernandes ile teknik direktör Michael Carrick'in açıklamaları öne çıktı.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler-2
FERNANDES'TEN TEKNİK EKİBE ELEŞTİRİ

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Bruno Fernandes, rakibe adam adama baskı uygulanmamasının teknik heyetin tercihi olduğunu belirtti.

Portekizli futbolcu, Como'ya fazla alan bırakılmasının ve topun kontrolünün rakibe verilmesinin İtalyan ekibinin özgüvenini artırdığını savundu.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler-3
Manchester United'ın daha cesur bir oyun ortaya koyması gerektiğini ifade eden Fernandes, önde baskı yaparak rakibi zorlamalarının daha doğru olacağını dile getirdi.

Teknik direktör Michael Carrick'in taktik tercihlerinin yanlış olup olmadığı sorulan Fernandes, "Bunu değerlendirmek teknik direktörün ve ekibinin işi, benim değil." yanıtını verdi.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler-4
CARRICK'TEN FUTBOLCULARINA TEPKİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fernandes'in açıklamaları hatırlatılan Michael Carrick ise oyuncularının sahadaki mücadelesini eleştirdi.

İngiliz teknik adam, hangi sistem veya taktik tercih edilirse edilsin, futbolcuların ileriye ve geriye koşmadığı bir oyunda galibiyetin mümkün olmadığını belirtti.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler-5
Maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncularının yanına gitmeyen Carrick, deplasmanda takımlarını destekleyen yaklaşık 700 Manchester United taraftarını selamladı.

Takımının sergilediği performansın kabul edilemez olduğunu söyleyen Carrick, taraftarlardan özür diledi. İngiliz çalıştırıcı, teknik direktörlük görevindeki geleceğine ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Como yenilgisiyle galibiyet hasreti yedi maça çıkan Manchester United, bir sonraki karşılaşmasında 25 Ekim Pazar günü Premier Lig'de Bournemouth'u Old Trafford'da konuk edecek.

Galatasaraydan çılgın transfer planı! Hedef 2 dünya yıldızı birdenGalatasaraydan çılgın transfer planı! Hedef 2 dünya yıldızı birden
Galatasaray'dan çılgın transfer planı! Hedef 2 dünya yıldızı birden

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i ezdi geçti! Galibiyet sonrası dev gelir
SONRAKİ HABER

Galatasaray'a dev gelir
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler