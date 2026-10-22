Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya deplasmanda 4-1 mağlup olan Manchester United'da kaptan Bruno Fernandes, teknik direktör Michael Carrick'in taktik tercihlerini eleştirdi. İngiliz teknik adam ise yenilginin ardından oyuncularının performansına tepki göstererek taraftarlardan özür diledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, İtalya temsilcisi Como'ya deplasmanda 4-1 yenildi.
Üst üste yedinci resmi maçında da galibiyet alamayan İngiliz ekibinde karşılaşmanın ardından Bruno Fernandes ile teknik direktör Michael Carrick'in açıklamaları öne çıktı.
FERNANDES'TEN TEKNİK EKİBE ELEŞTİRİ
Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Bruno Fernandes, rakibe adam adama baskı uygulanmamasının teknik heyetin tercihi olduğunu belirtti.
Portekizli futbolcu, Como'ya fazla alan bırakılmasının ve topun kontrolünün rakibe verilmesinin İtalyan ekibinin özgüvenini artırdığını savundu.
Manchester United'ın daha cesur bir oyun ortaya koyması gerektiğini ifade eden Fernandes, önde baskı yaparak rakibi zorlamalarının daha doğru olacağını dile getirdi.
Teknik direktör Michael Carrick'in taktik tercihlerinin yanlış olup olmadığı sorulan Fernandes, "Bunu değerlendirmek teknik direktörün ve ekibinin işi, benim değil." yanıtını verdi.
CARRICK'TEN FUTBOLCULARINA TEPKİ
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fernandes'in açıklamaları hatırlatılan Michael Carrick ise oyuncularının sahadaki mücadelesini eleştirdi.
İngiliz teknik adam, hangi sistem veya taktik tercih edilirse edilsin, futbolcuların ileriye ve geriye koşmadığı bir oyunda galibiyetin mümkün olmadığını belirtti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncularının yanına gitmeyen Carrick, deplasmanda takımlarını destekleyen yaklaşık 700 Manchester United taraftarını selamladı.
Takımının sergilediği performansın kabul edilemez olduğunu söyleyen Carrick, taraftarlardan özür diledi. İngiliz çalıştırıcı, teknik direktörlük görevindeki geleceğine ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.
Como yenilgisiyle galibiyet hasreti yedi maça çıkan Manchester United, bir sonraki karşılaşmasında 25 Ekim Pazar günü Premier Lig'de Bournemouth'u Old Trafford'da konuk edecek.