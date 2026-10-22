Üst üste yedinci resmi maçında da galibiyet alamayan İngiliz ekibinde karşılaşmanın ardından Bruno Fernandes ile teknik direktör Michael Carrick'in açıklamaları öne çıktı.



Manchester United'ın daha cesur bir oyun ortaya koyması gerektiğini ifade eden Fernandes, önde baskı yaparak rakibi zorlamalarının daha doğru olacağını dile getirdi.

Teknik direktör Michael Carrick'in taktik tercihlerinin yanlış olup olmadığı sorulan Fernandes, "Bunu değerlendirmek teknik direktörün ve ekibinin işi, benim değil." yanıtını verdi.