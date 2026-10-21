Ousmane Dembele Barcelona maçında sakatlandı. (Fotoğraf: AA)

SEZONUN KALAN BÖLÜMÜNÜ KAÇIRABİLİR

Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağındaki kopma, uzun süreli tedavi ve rehabilitasyon gerektirebilecek bir sakatlık olarak değerlendiriliyor. Gürcü yıldızın sahalardan 6-9 ay uzak kalabileceğine ilişkin tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2026-2027 sezonunun kalan bölümünü kaçırma ihtimali bulunuyor. Futbolcunun dönüş takvimi, ameliyatın ardından yapılacak kontroller ve rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.

DEMBELE VE MARQUINHOS'TAN DA KÖTÜ HABER

PSG, Barcelona karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ousmane Dembele ve Marquinhos'un sağlık durumlarına ilişkin de açıklama yaptı. Fransız ekibi, Dembele'nin sol uyluğunda sakatlık tespit edildiğini ve oyuncunun önümüzdeki haftalarda tedavi göreceğini duyurdu. Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un ise sağ uyluğunda sakatlık bulunduğu açıklandı. PSG, Marquinhos'un da önündeki haftalarda tedavisinin devam edeceğini bildirdi. Kulüp, iki futbolcunun sahalara kesin dönüş tarihini paylaşmadı.