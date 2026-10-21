PSG'de 3 sakatlık birden! Yıldız futbolcu Galatasaray maçında yok
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona'yı 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'dan kötü haber geldi. Fransız kulübü, Gürcü yıldızın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı. En az 6-9 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilen 25 yaşındaki futbolcunun, 27 Ocak 2027'deki PSG-Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. PSG'de Ousmane Dembele ve Marquinhos'un da sakatlandığı duyuruldu. İşte ayrıntılar...
Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Ancak Fransız ekibi, karşılaşmanın ardından üç futbolcusunun sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. PSG'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu belirlendi. Kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağını duyurdu.
KVARATSKHELIA'NIN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU
PSG'nin Barcelona ile oynadığı karşılaşmanın 59. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia sakatlık yaşadı. Barcelonalı Xavi Espart ile girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlanan Gürcü futbolcu, acı içinde yerde kaldı. Sağ bacağına ağırlık veremeyen Kvaratskhelia, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.
PSG AMELİYAT KARARINI AÇIKLADI
Paris Saint-Germain, 21 Ekim'de yayımladığı sağlık bilgilendirmesinde Kvaratskhelia'nın ameliyat edileceğini duyurdu. Fransız kulübünün açıklamasında, "Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek." ifadeleri kullanıldı. PSG, Gürcü futbolcunun operasyonunun kesin tarihini ve sahalara dönüş süresini açıklamadı.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 27 Ocak 2027 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Kvaratskhelia'nın yaşadığı ön çapraz bağ kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gürcü futbolcunun 6 ila 9 aylık bir rehabilitasyon süreci geçirebileceği değerlendirilirken Galatasaray karşısında forma giymesi de beklenmiyor. Ancak PSG, oyuncunun iyileşme takvimine ilişkin henüz kesin bir süre paylaşmadı.
SEZONUN KALAN BÖLÜMÜNÜ KAÇIRABİLİR
Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağındaki kopma, uzun süreli tedavi ve rehabilitasyon gerektirebilecek bir sakatlık olarak değerlendiriliyor. Gürcü yıldızın sahalardan 6-9 ay uzak kalabileceğine ilişkin tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2026-2027 sezonunun kalan bölümünü kaçırma ihtimali bulunuyor. Futbolcunun dönüş takvimi, ameliyatın ardından yapılacak kontroller ve rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.
DEMBELE VE MARQUINHOS'TAN DA KÖTÜ HABER
PSG, Barcelona karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ousmane Dembele ve Marquinhos'un sağlık durumlarına ilişkin de açıklama yaptı. Fransız ekibi, Dembele'nin sol uyluğunda sakatlık tespit edildiğini ve oyuncunun önümüzdeki haftalarda tedavi göreceğini duyurdu. Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un ise sağ uyluğunda sakatlık bulunduğu açıklandı. PSG, Marquinhos'un da önündeki haftalarda tedavisinin devam edeceğini bildirdi. Kulüp, iki futbolcunun sahalara kesin dönüş tarihini paylaşmadı.
PSG BARCELONA'YI 4-2 MAĞLUP ETTİ
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona karşısında 4-2'lik galibiyet elde etti. Fransız temsilcisinin gollerini Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian Ruiz kaydetti.
Barcelona'nın golleri ise Xavi Espart ve Lamine Yamal'dan geldi. PSG, Barcelona galibiyetiyle lig aşamasındaki üçüncü maçını da kazanarak 9 puana ulaştı.