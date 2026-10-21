Vincenzo Italiano Crystal Palace maçı öncesi mesajı verdi! Kritik Oh veya Vlahovic tercihi
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, yoğun maç takvimi nedeniyle kadroda değişiklik yapacağını duyurdu. Dusan Vlahovic ile Hyeon-gyu Oh arasındaki santrfor tercihine ilişkin konuşan Italiano, Ümit Akdağ'ın ilk 11'de başlayabileceğini belirtti. Kaptan Orkun Kökçü'nün eksikliğine de değinen deneyimli teknik adam, Fabio Miretti'nin bu bölgede görev alabileceğini söyledi. İşte açıklamaların ayrıntıları...
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puan toplayan Beşiktaş, lig aşamasının 3. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.
22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ITALIANO: ROTASYON OLACAK
Trabzonspor karşılaşmasının ardından yoğun fikstüre dikkat çeken Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçında kadro değişiklikleri yapacağını açıkladı.
İtalyan teknik adam, "Kimin hazır olduğunu görmek için zamanımız var ama tabii ki değişiklik olacak. Farklı şeyler göreceğiz çünkü yorgunluk var. Avrupa'daki tüm takımlar rotasyon yapıyor." dedi.
Oyuncuların fiziksel durumunu değerlendireceklerini belirten Italiano, en dinç isimlere şans vereceğini ve Avrupa'daki performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.
VLAHOVIC Mİ, OH MU OYNAYACAK?
Vincenzo Italiano, Crystal Palace karşılaşmasında santrfor pozisyonunda Dusan Vlahovic ile Hyeon-gyu Oh arasındaki tercihini henüz kesinleştirmediğini ifade etti.
Hoffenheim karşılaşmasında Oh'un, Trabzonspor maçında ise Vlahovic'in görev yaptığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının fiziksel durumunu dikkate alacağını belirtti.
Italiano, "Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi." diye konuştu.
Santrfor tercihi için son ana kadar bekleyeceğini vurgulayan Italiano, Oh'un da Crystal Palace karşısında ilk 11'de görev alabileceğini söyledi.
ÜMİT AKDAĞ İLK 11'DE BAŞLAYABİLİR
İtalyan teknik adam, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın Crystal Palace karşısında ilk 11'de forma giyebileceğini açıkladı.
Genç futbolcunun Kocaelispor maçında ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğunu ancak hastalandığı için bu fırsatı değerlendiremediğini belirten Italiano, Hoffenheim karşılaşmasında da kısa süre görev aldığını hatırlattı.
Italiano, "O ve herkes, bu takımın, bu ailenin, bu projenin bir parçası." ifadelerini kullandı.
Ümit Akdağ'a güvendiğini belirten çalıştırıcı, "Herkese ihtiyacımız var bu sıkışık takvimde. Ona da güveniyorum. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." dedi.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR
Vincenzo Italiano, sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü'nün durumunu da değerlendirdi.
Orkun'un kalitesi ve liderlik özellikleriyle Beşiktaş için önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, oyuncusunun yokluğunun hissedildiğini söyledi.
Italiano, "Herkesin bildiği gibi Orkun bizim için, takım için çok önemli bir oyuncu. Karizması, kalitesi ve kaptanlığıyla bizim için çok önemli. Eksikliğini hissediyoruz tabii ki çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu." diye konuştu.
Orkun ile düzenli olarak görüştüğünü belirten Italiano, millî futbolcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve en kısa sürede takıma dönmesini beklediklerini ifade etti.
MIRETTI İÇİN ORKUN KÖKÇÜ BENZETMESİ
Beşiktaş Teknik Direktörü, Fabio Miretti'nin orta sahada Orkun Kökçü'nün yokluğunu doldurabilecek özelliklere sahip olduğunu söyledi.
İki futbolcunun pas kalitesi ve hücuma katkısı bakımından benzer özellikler taşıdığını belirten Italiano, Miretti'nin ceza sahasına yaptığı koşulara ve uzaktan şutlarına dikkat çekti.
İtalyan çalıştırıcı, "Kapasite olarak, pasları olarak, hareketleri olarak, yapabildikleri açısından Miretti, Orkun'a benziyor." ifadelerini kullandı.
Italiano, Miretti'nin Crystal Palace karşısında Orkun'un görev yaptığı bölgede başarılı olabileceğini düşündüğünü belirtti.
ERNEST POKU İÇİN AÇIKLAMA
İtalyan teknik adam, yeterince forma şansı bulamayan Ernest Poku'nun durumuna da değindi.
Genç oyuncunun Beşiktaş'ın gelecek planlamasında yer aldığını vurgulayan Italiano, aynı bölgede görev yapan diğer futbolcuların performansları nedeniyle Poku'nun süre almakta zorlandığını söyledi.
Italiano, "O da bizim projemizin bir parçası. Sezon başlayalı çok uzun olmadı ve o yüzden çok süre almadı. İleride çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.
Poku'nun forma şansı bulabilmek için hazır durumda olması gerektiğini belirten teknik adam, genç futbolcunun fırsat bulduğunda kendisini göstereceğine inandığını ifade etti.
HEDEF AVRUPA LİGİ'NDE İLK 8
Crystal Palace karşılaşmasının önemine değinen Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sekiz sırada yer almayı hedeflediklerini açıkladı.
Premier Lig temsilcisinin güçlü bir takım olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, rakiplerine saygı duyduklarını ve kendi sahalarında iyi bir performans ortaya koymak istediklerini söyledi.
Italiano, "Bu maçtan puanlar almamız gerekiyor. İlk 8'e girmek için çok çalışmamız gerekiyor. İyi, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİNİ GERİDE BIRAKTIK
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı da değerlendiren Italiano, futbolcularıyla birlikte bu sonuçtan gerekli dersleri çıkardıklarını ifade etti.
Amedspor maçındaki yenilginin ardından da benzer bir yaklaşım sergilediklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine odaklandıklarını söyledi.
Italiano, sezonun tamamında takımına belirli bir oyun anlayışı kazandırmayı hedeflediklerini belirterek Beşiktaş'ın sahada kendine özgü bir kimliğe sahip olması için çalıştıklarını vurguladı.
TARAFTARIMIZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR
Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı taraftarların takıma verdiği desteğin karşılığını sahadaki mücadeleyle göstermek zorunda olduklarını söyledi.
Oyuncularından 90 dakika boyunca yüksek efor ve kaliteli oyun beklediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu taraftar en iyisini görmeyi hak ediyor." dedi.
NDIDI: KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Basın toplantısında konuşan Wilfred Ndidi ise Crystal Palace'ın fiziksel gücüne dikkat çekti.
İngiliz ekibinin Premier Lig'deki yüksek tempoya alışkın olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş'ın da bu mücadeleye hazırlandığını söyledi.
Ndidi, "Zor bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım ve Konferans Ligi'ni de kazanıp başarı gösterdiler. Biz de iyiyiz ve hazırız." ifadelerini kullandı.
Takımın bütün oyuncularının forma giymeye hazır olduğunu belirten Ndidi, teknik direktör Italiano'nun kadrodaki her futbolcuya fırsat tanıyabileceğini söyledi.
NDIDI: EVİMİZ BİZİM MABEDİMİZ
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya değinen Ndidi, saha ve seyirci avantajını kullanmak istediklerini belirtti.
Nijeryalı orta saha oyuncusu, "Biz bir takımız. Evimiz de bizim mabedimiz. Biz çok çalışıyoruz." ifadelerini kullanarak Crystal Palace karşısında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.