Oyuncuların fiziksel durumunu değerlendireceklerini belirten Italiano, en dinç isimlere şans vereceğini ve Avrupa'daki performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Kimin hazır olduğunu görmek için zamanımız var ama tabii ki değişiklik olacak. Farklı şeyler göreceğiz çünkü yorgunluk var. Avrupa'daki tüm takımlar rotasyon yapıyor." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puan toplayan Beşiktaş , lig aşamasının 3. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace 'ı konuk edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: AA)

VLAHOVIC Mİ, OH MU OYNAYACAK?

Vincenzo Italiano, Crystal Palace karşılaşmasında santrfor pozisyonunda Dusan Vlahovic ile Hyeon-gyu Oh arasındaki tercihini henüz kesinleştirmediğini ifade etti.

Hoffenheim karşılaşmasında Oh'un, Trabzonspor maçında ise Vlahovic'in görev yaptığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının fiziksel durumunu dikkate alacağını belirtti.

Italiano, "Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi." diye konuştu.

Santrfor tercihi için son ana kadar bekleyeceğini vurgulayan Italiano, Oh'un da Crystal Palace karşısında ilk 11'de görev alabileceğini söyledi.

ÜMİT AKDAĞ İLK 11'DE BAŞLAYABİLİR

İtalyan teknik adam, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın Crystal Palace karşısında ilk 11'de forma giyebileceğini açıkladı.

Genç futbolcunun Kocaelispor maçında ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğunu ancak hastalandığı için bu fırsatı değerlendiremediğini belirten Italiano, Hoffenheim karşılaşmasında da kısa süre görev aldığını hatırlattı.

Italiano, "O ve herkes, bu takımın, bu ailenin, bu projenin bir parçası." ifadelerini kullandı.

Ümit Akdağ'a güvendiğini belirten çalıştırıcı, "Herkese ihtiyacımız var bu sıkışık takvimde. Ona da güveniyorum. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." dedi.