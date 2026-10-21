Sane giderse o gelecek! Galatasaray'dan 15 milyon euroluk hamle
Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Sevilla forması giyen Ruben Vargas için 15 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı.
Hücum hattındaki verimliliği artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların, yeni takviyeler için harekete geçtiği iddia edildi.
Özellikle Leroy Sane'nin performansına yönelik eleştiriler ve Alman futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik, kanat transferi ihtimalini öne çıkardı.
LEROY SANE'NİN YERİNE RUBEN VARGAS İDDİASI
Büyük beklentilerle Galatasaray'a katılan Leroy Sane'nin performansı zaman zaman eleştirilere neden olurken Alman yıldızın devre arasında takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin, olası bir ayrılığa karşı alternatif oyuncular üzerinde çalıştığı ve bu doğrultuda Sevilla'da forma giyen Ruben Vargas'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.
GALATASARAY'DAN 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI
Ficherio'da yer alan habere göre Galatasaray, daha önce de ilgilendiği 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Ruben Vargas için yeniden harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların, Vargas'ı ocak ayında kadrosuna katmak amacıyla Sevilla'ya yaklaşık 15 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.
Haberde ayrıca Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza'nın ana planları arasında yer almadığı öne sürülen Vargas'ın ayrılığına İspanyol kulübünün sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray'ın Ruben Vargas için hazırladığı öne sürülen teklifin 15 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken transfer görüşmelerinin ocak ayında başlaması hedefleniyor.