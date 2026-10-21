Sarı-kırmızılı yönetimin, olası bir ayrılığa karşı alternatif oyuncular üzerinde çalıştığı ve bu doğrultuda Sevilla'da forma giyen Ruben Vargas'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.



GALATASARAY'DAN 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Ficherio'da yer alan habere göre Galatasaray, daha önce de ilgilendiği 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Ruben Vargas için yeniden harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların, Vargas'ı ocak ayında kadrosuna katmak amacıyla Sevilla'ya yaklaşık 15 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.