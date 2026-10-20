Lille cephesinden Osimhen göndermesi: "Aramızda savaş olacak!"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de Brezilyalı stoper Alexandro, Victor Osimhen ile yaşayacağı mücadele hakkında konuştu. Yıldız golcüyü durdurmanın zorluğuna değinen Alexandro, "Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Fransız ekibinde basın toplantısı düzenlendi.
Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti ve Brezilyalı savunmacı Alexandro, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ancelotti, Galatasaray karşısında galibiyet hedeflediklerini belirtirken Alexandro, Victor Osimhen'e karşı oynayacağı maçın zorlu geçeceğini söyledi.
ALEXANDRO: OSIMHEN İLE ARAMIZDA SAVAŞ OLACAK
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile karşı karşıya gelecek olan Alexandro, rakibinin kalitesine vurgu yaptı.
Brezilyalı futbolcu, "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında. Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz ve kalitelerinden haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım, bu tehlikeye ancak birlikte hareket ederek karşı koyabiliriz" dedi.
LILLE İLK PUANLARINI ARIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Lille, Galatasaray karşısında ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor. Fransız temsilcisi, Real Betis'e 3-2, Arsenal'e ise 3-0 mağlup oldu.
Galatasaray da lig aşamasındaki ilk iki maçında Sporting CP ve Barcelona'ya kaybetti. İki takımın ilk kez karşılaşacağı mücadele, 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.