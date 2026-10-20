

ALEXANDRO: OSIMHEN İLE ARAMIZDA SAVAŞ OLACAK

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile karşı karşıya gelecek olan Alexandro, rakibinin kalitesine vurgu yaptı.

Brezilyalı futbolcu, "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında. Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz ve kalitelerinden haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım, bu tehlikeye ancak birlikte hareket ederek karşı koyabiliriz" dedi.