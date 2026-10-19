Aslan'dan UEFA'ya Lille maçı başvurusu! Karşılaşmanın yeri değişecek mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın yerinin değiştirilmesini değil, takım kafilesi ve taraftarlar için ek tedbirler alınmasını talep ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, çarşamba günü TSİ 19.45'te Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa'da yaşanan olayların ardından kritik deplasman öncesinde güvenlik konusunda harekete geçti.
Galatasaray, hem futbol takımının hem de karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya başvuruda bulunacak.
GALATASARAY'DAN GÜVENLİK İÇİN UEFA'YA BAŞVURU
Fransa'da meydana gelen olaylar nedeniyle gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetimi, Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Lille karşılaşması öncesinde ve maç günü güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyecek.
MAÇIN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEP EDİLMİYOR
Galatasaray'ın UEFA'ya yapacağı başvurunun karşılaşmanın oynanacağı yerin değiştirilmesine yönelik olmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, mevcut maç programının korunmasını ve hem kafile hem de taraftarlar için gerekli güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini istiyor.
Öte yandan Fransa'da yarın oynanacak Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da benzer güvenlik önlemlerinin alınması öngörülüyor.