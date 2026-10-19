UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, çarşamba günü TSİ 19.45'te Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa'da yaşanan olayların ardından kritik deplasman öncesinde güvenlik konusunda harekete geçti. Galatasaray, hem futbol takımının hem de karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya başvuruda bulunacak.

Fransa'da yaşanan olaylar, Galatasaray'ı düşündürüyor. (Fotoğraflar: AA)

GALATASARAY'DAN GÜVENLİK İÇİN UEFA'YA BAŞVURU Fransa'da meydana gelen olaylar nedeniyle gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetimi, Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Lille karşılaşması öncesinde ve maç günü güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyecek.