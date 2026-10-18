UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Direniş Aslan! Galatasaray yenildi ama Barcelona'ya karşı bunu başaran ilk takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, Katalan ekibi karşısında bu sezon en uzun süre skor üstünlüğünü koruyan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un golüyle 15 dakika önde kalırken Rayo Vallecano 7, Sevilla ise 3 dakika boyunca üstünlük sağlayabildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Direniş Aslan! Galatasaray yenildi ama Barcelona'ya karşı bunu başaran ilk takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılmasına rağmen Katalan ekibinin bu sezonki maçlarına ilişkin dikkat çeken bir istatistikte ilk sırada yer aldı.

Barcelona'nın 2026-2027 sezonunda oynadığı ilk 11 resmî karşılaşmada rakipleri yalnızca üç maçta skor üstünlüğü kurabildi. Galatasaray, Rayo Vallecano ve Sevilla'nın öne geçtiği müsabakalarda en uzun süre üstünlüğünü koruyan ekip sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray, Barcelona karşısında bu sezon en uzun süre skor üstünlüğü kuran takım oldu. (Fotoğraf: İHA)Galatasaray, Barcelona karşısında bu sezon en uzun süre skor üstünlüğü kuran takım oldu. (Fotoğraf: İHA)

GALATASARAY 15 DAKİKA ÖNDE KALDI

Galatasaray, 13 Ekim'de oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Aleksey Batrakov'un 28. dakikada kaydettiği golle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım, skor üstünlüğünü 43. dakikaya kadar sürdürdü. Barcelona'da Joao Cancelo, ilk yarının son bölümünde attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci bölümünde Barcelona üstünlüğü ele geçirdi. Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle İspanyol temsilcisi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, mağlubiyete rağmen Barcelona karşısında 15 dakika önde kalarak Katalan ekibinin sezonun ilk 11 maçındaki rakipleri arasında bu alanda ilk sıraya yerleşti.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. (Fotoğraf: AA)Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. (Fotoğraf: AA)

RAYO VALLECANO 7 DAKİKA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Barcelona karşısında skor avantajı yakalayan bir diğer ekip Rayo Vallecano oldu.

LaLiga'nın üçüncü haftasında oynanan mücadelede Rayo Vallecano, Sergio Camello'nun 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 19. dakikada Raphinha'nın golüyle beraberliği sağladı. Katalan ekibi, iki dakika sonra Lamine Yamal'ın fileleri havalandırmasıyla üstünlüğü ele geçirdi.

Karşılaşmanın devamında Lejeune'nin kendi kalesine attığı golün ardından Rayo Vallecano, 59. dakikada Camello ile farkı bire indirdi.

Barcelona'da Raphinha 71, Lamine Yamal ise 90. dakikada birer gol daha kaydetti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-2 kazandı.

Rayo Vallecano, Barcelona karşısında toplam 7 dakika önde kalabildi.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada 15 dakika boyunca Barcelona karşısında önde kaldı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada 15 dakika boyunca Barcelona karşısında önde kaldı. (Fotoğraf: AA)

SEVILLA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ 3 DAKİKA SÜRDÜ

Barcelona karşısında skor üstünlüğü kuran üçüncü takım Sevilla oldu.

LaLiga'nın yedinci haftasında oynanan karşılaşmada Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk Barcelona, yalnızca üç dakika sonra Raphinha'nın golüyle skoru 1-1 yaptı.

Brezilyalı futbolcu, 52 ve 69. dakikalarda iki kez daha ağları havalandırarak hat-trick yaptı.

Barcelona, Sevilla deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılırken ev sahibi takımın skor üstünlüğü yalnızca 3 dakika sürdü.

Aleksey Batrakov, 28. dakikada attığı golle Galatasaray'ı Barcelona karşısında öne geçirdi. (AA)Aleksey Batrakov, 28. dakikada attığı golle Galatasaray'ı Barcelona karşısında öne geçirdi. (AA)

GALATASARAY İLK SIRADA

Barcelona'nın sezonun ilk 11 resmî maçında rakiplerinin skor üstünlüğü kurduğu süreler şöyle:

1. Galatasaray: 15 dakika

2. Rayo Vallecano: 7 dakika

3. Sevilla: 3 dakika

Barcelona'nın diğer sekiz karşılaşmasında ise rakipleri skor üstünlüğü sağlayamadı.

Katalan ekibinin geriye düştüğü üç maçta rakiplerinin toplam üstünlük süresi, gol dakikaları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 25 dakika oldu.

Barcelona, 43. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle Galatasaray karşısında beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında da 3 gol atıp mücadeleyi 4-1 kazandı. (Fotoğraf: AA)Barcelona, 43. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle Galatasaray karşısında beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında da 3 gol atıp mücadeleyi 4-1 kazandı. (Fotoğraf: AA)

BARCELONA 11 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI

Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 2026-2027 sezonuna 11 maçlık galibiyet serisiyle başladı.

LaLiga'daki ilk dokuz karşılaşmasını kazanan İspanyol temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Feyenoord'u 5-1, Galatasaray'ı ise 4-1 mağlup etti.

Son lig maçında Real Betis'i deplasmanda 5-2 yenen Barcelona, LaLiga'da 27 puana ulaştı.

Katalan ekibi, 20 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

Barcelona'nın sezonun ilk 11 resmî maçında rakipleri arasında Galatasaray 15, Rayo Vallecano 7 ve Sevilla 3 dakika skor üstünlüğü kurdu. (Fotoğraf: AA)Barcelona'nın sezonun ilk 11 resmî maçında rakipleri arasında Galatasaray 15, Rayo Vallecano 7 ve Sevilla 3 dakika skor üstünlüğü kurdu. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY'IN RAKİBİ LILLE

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasını kaybeden Galatasaray, üçüncü haftada Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda mücadele edecek.

21 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanında organizasyondaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Spor yazarlarından galibiyete rağmen Galatasaraya eleştiriler: Kör topal!Spor yazarlarından galibiyete rağmen Galatasaraya eleştiriler: Kör topal!
Spor yazarlarından galibiyete rağmen Galatasaray'a eleştiriler: Kör topal!

Berke Özer'in Galatasaray maçı öncesi durumu netleşti! Milli kaleci için Lille'den açıklama
SONRAKİ HABER

Lille'den Berke Özer açıklaması
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler