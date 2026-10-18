Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada 15 dakika boyunca Barcelona karşısında önde kaldı. (Fotoğraf: AA) SEVILLA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ 3 DAKİKA SÜRDÜ Barcelona karşısında skor üstünlüğü kuran üçüncü takım Sevilla oldu. LaLiga'nın yedinci haftasında oynanan karşılaşmada Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Barcelona, yalnızca üç dakika sonra Raphinha'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. Brezilyalı futbolcu, 52 ve 69. dakikalarda iki kez daha ağları havalandırarak hat-trick yaptı. Barcelona, Sevilla deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılırken ev sahibi takımın skor üstünlüğü yalnızca 3 dakika sürdü.

Aleksey Batrakov, 28. dakikada attığı golle Galatasaray'ı Barcelona karşısında öne geçirdi. (AA) GALATASARAY İLK SIRADA Barcelona'nın sezonun ilk 11 resmî maçında rakiplerinin skor üstünlüğü kurduğu süreler şöyle: 1. Galatasaray: 15 dakika 2. Rayo Vallecano: 7 dakika 3. Sevilla: 3 dakika Barcelona'nın diğer sekiz karşılaşmasında ise rakipleri skor üstünlüğü sağlayamadı. Katalan ekibinin geriye düştüğü üç maçta rakiplerinin toplam üstünlük süresi, gol dakikaları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 25 dakika oldu.