Direniş Aslan! Galatasaray yenildi ama Barcelona'ya karşı bunu başaran ilk takım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, Katalan ekibi karşısında bu sezon en uzun süre skor üstünlüğünü koruyan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un golüyle 15 dakika önde kalırken Rayo Vallecano 7, Sevilla ise 3 dakika boyunca üstünlük sağlayabildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılmasına rağmen Katalan ekibinin bu sezonki maçlarına ilişkin dikkat çeken bir istatistikte ilk sırada yer aldı.
Barcelona'nın 2026-2027 sezonunda oynadığı ilk 11 resmî karşılaşmada rakipleri yalnızca üç maçta skor üstünlüğü kurabildi. Galatasaray, Rayo Vallecano ve Sevilla'nın öne geçtiği müsabakalarda en uzun süre üstünlüğünü koruyan ekip sarı-kırmızılılar oldu.
GALATASARAY 15 DAKİKA ÖNDE KALDI
Galatasaray, 13 Ekim'de oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Aleksey Batrakov'un 28. dakikada kaydettiği golle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılı takım, skor üstünlüğünü 43. dakikaya kadar sürdürdü. Barcelona'da Joao Cancelo, ilk yarının son bölümünde attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi.
İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci bölümünde Barcelona üstünlüğü ele geçirdi. Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle İspanyol temsilcisi sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, mağlubiyete rağmen Barcelona karşısında 15 dakika önde kalarak Katalan ekibinin sezonun ilk 11 maçındaki rakipleri arasında bu alanda ilk sıraya yerleşti.
RAYO VALLECANO 7 DAKİKA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Barcelona karşısında skor avantajı yakalayan bir diğer ekip Rayo Vallecano oldu.
LaLiga'nın üçüncü haftasında oynanan mücadelede Rayo Vallecano, Sergio Camello'nun 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Barcelona, 19. dakikada Raphinha'nın golüyle beraberliği sağladı. Katalan ekibi, iki dakika sonra Lamine Yamal'ın fileleri havalandırmasıyla üstünlüğü ele geçirdi.
Karşılaşmanın devamında Lejeune'nin kendi kalesine attığı golün ardından Rayo Vallecano, 59. dakikada Camello ile farkı bire indirdi.
Barcelona'da Raphinha 71, Lamine Yamal ise 90. dakikada birer gol daha kaydetti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-2 kazandı.
Rayo Vallecano, Barcelona karşısında toplam 7 dakika önde kalabildi.
SEVILLA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ 3 DAKİKA SÜRDÜ
Barcelona karşısında skor üstünlüğü kuran üçüncü takım Sevilla oldu.
LaLiga'nın yedinci haftasında oynanan karşılaşmada Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk Barcelona, yalnızca üç dakika sonra Raphinha'nın golüyle skoru 1-1 yaptı.
Brezilyalı futbolcu, 52 ve 69. dakikalarda iki kez daha ağları havalandırarak hat-trick yaptı.
Barcelona, Sevilla deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılırken ev sahibi takımın skor üstünlüğü yalnızca 3 dakika sürdü.
GALATASARAY İLK SIRADA
Barcelona'nın sezonun ilk 11 resmî maçında rakiplerinin skor üstünlüğü kurduğu süreler şöyle:
1. Galatasaray: 15 dakika
2. Rayo Vallecano: 7 dakika
3. Sevilla: 3 dakika
Barcelona'nın diğer sekiz karşılaşmasında ise rakipleri skor üstünlüğü sağlayamadı.
Katalan ekibinin geriye düştüğü üç maçta rakiplerinin toplam üstünlük süresi, gol dakikaları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 25 dakika oldu.
BARCELONA 11 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI
Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 2026-2027 sezonuna 11 maçlık galibiyet serisiyle başladı.
LaLiga'daki ilk dokuz karşılaşmasını kazanan İspanyol temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Feyenoord'u 5-1, Galatasaray'ı ise 4-1 mağlup etti.
Son lig maçında Real Betis'i deplasmanda 5-2 yenen Barcelona, LaLiga'da 27 puana ulaştı.
Katalan ekibi, 20 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ LILLE
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasını kaybeden Galatasaray, üçüncü haftada Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda mücadele edecek.
21 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanında organizasyondaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.