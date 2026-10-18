UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin lig aşamasındaki üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak Lille 'de Berke Özer 'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1'de Brest ile oynanan mücadelede kadroya alınmayan millî kaleci hakkında teknik direktör Davide Ancelotti açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Berke Özer'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı oynanan karşılaşmada darbe aldığını ve yaşadığı ağrılar nedeniyle Brest maçında görev yapamadığını belirtti. Ancelotti, 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray karşılaşmasına yetişmesini beklediğini açıkladı.

Lille, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında sahasında Brest ile karşı karşıya geldi. 17 Ekim Cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Berke Özer, Lille'in maç kadrosunda yer almadı. Arsenal karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrıları devam eden millî futbolcunun antrenmanlara katılmaya çalıştığı ancak şikayetleri nedeniyle çalışmalarını tamamlayamadığı belirtildi. Teknik direktör Davide Ancelotti, Brest karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Berke'nin yokluğunun nedenini anlattı.

Millî kaleci Berke Özer, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçında darbe aldı. (Fotoğraf: AFP)

ANCELOTTI: GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Berke Özer'in Arsenal maçında darbe aldığını ve ağrıları nedeniyle antrenman yapamadığını belirtti. Millî kalecinin bir sonraki karşılaşmaya yetişebileceğine inandığını söyleyen Ancelotti, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olumlu beklentisini dile getirdi. Lille'in sıradaki resmî karşılaşmasında Galatasaray ile mücadele edecek olması nedeniyle Berke Özer'in çarşamba günkü maçta kadroda bulunması bekleniyor.

Ancak millî futbolcunun forma giyip giymeyeceğine ilişkin kesin karar henüz açıklanmadı.

BREST MAÇINDA KALEYİ ORLANDO GILL KORUDU

Berke Özer'in forma giyemediği Brest karşılaşmasında Lille'in kalesini Orlando Gill korudu. Konuk ekip Brest, 6. dakikada Mama Balde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Davide Ancelotti, mücadele sonrasında Orlando Gill'in performansına da değindi. İtalyan teknik adam, ihtiyaç duyduklarında görev alan Gill'in güvenilir bir kaleci olduğunu belirtti.