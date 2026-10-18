Berke Özer'in Galatasaray maçı öncesi durumu netleşti! Milli kaleci için Lille'den açıklama
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille'de Berke Özer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Teknik direktör Davide Ancelotti, Arsenal karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle Brest maçında forma giyemeyen millî kalecinin Galatasaray karşılaşmasına yetişmesini beklediğini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'de Berke Özer'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1'de Brest ile oynanan mücadelede kadroya alınmayan millî kaleci hakkında teknik direktör Davide Ancelotti açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Berke Özer'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı oynanan karşılaşmada darbe aldığını ve yaşadığı ağrılar nedeniyle Brest maçında görev yapamadığını belirtti. Ancelotti, 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray karşılaşmasına yetişmesini beklediğini açıkladı.
BERKE ÖZER NEDEN BREST MAÇINDA OYNAMADI?
Lille, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında sahasında Brest ile karşı karşıya geldi. 17 Ekim Cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Berke Özer, Lille'in maç kadrosunda yer almadı. Arsenal karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrıları devam eden millî futbolcunun antrenmanlara katılmaya çalıştığı ancak şikayetleri nedeniyle çalışmalarını tamamlayamadığı belirtildi. Teknik direktör Davide Ancelotti, Brest karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Berke'nin yokluğunun nedenini anlattı.
ANCELOTTI: GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Berke Özer'in Arsenal maçında darbe aldığını ve ağrıları nedeniyle antrenman yapamadığını belirtti. Millî kalecinin bir sonraki karşılaşmaya yetişebileceğine inandığını söyleyen Ancelotti, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olumlu beklentisini dile getirdi. Lille'in sıradaki resmî karşılaşmasında Galatasaray ile mücadele edecek olması nedeniyle Berke Özer'in çarşamba günkü maçta kadroda bulunması bekleniyor.
Ancak millî futbolcunun forma giyip giymeyeceğine ilişkin kesin karar henüz açıklanmadı.
BREST MAÇINDA KALEYİ ORLANDO GILL KORUDU
Berke Özer'in forma giyemediği Brest karşılaşmasında Lille'in kalesini Orlando Gill korudu. Konuk ekip Brest, 6. dakikada Mama Balde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Davide Ancelotti, mücadele sonrasında Orlando Gill'in performansına da değindi. İtalyan teknik adam, ihtiyaç duyduklarında görev alan Gill'in güvenilir bir kaleci olduğunu belirtti.
LILLE'DE OSAME SAHRAOUI VE ALEXSANDRO AÇIKLAMASI
Davide Ancelotti, Brest maçında görev yapmayan diğer futbolcuların durumlarına da değindi. İtalyan teknik adam, Osame Sahraoui'nin de Berke Özer gibi fiziksel şikayetleri nedeniyle forma giyemediğini ifade etti. Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro'nun ise son dönemde yoğun maç temposuyla mücadele ettiğini belirten Ancelotti, oyuncuyu dinlendirdiklerini söyledi. Lille'de Galatasaray karşılaşması öncesinde bu futbolcuların durumları da takip ediliyor.
AYASE UEDA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray maçı öncesinde Lille'in hücum hattında da sakatlık problemi bulunuyor. Japon santrfor Ayase Ueda, Arsenal karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Brest maçında görev yapamadı. Teknik direktör Davide Ancelotti, daha önce yaptığı açıklamada Ueda'nın sakatlığıyla ilgili kesin bir dönüş süresi veremediğini belirtmişti. Fransız ekibinde Japon futbolcunun Galatasaray karşısındaki durumu da henüz netleşmedi.
LILLE – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü hafta karşılaşmasında Lille ile Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Fransa'daki Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Lille, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. Galatasaray ise ikinci hafta maçında sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanında organizasyondaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.