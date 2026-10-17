Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! 61'de oyuna girdi 77'de sahadan çıktı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da Rafael Leao, oyuna girdikten yalnızca 16 dakika sonra kenara alındı. Mücadelenin 61. dakikasında sahaya çıkan Portekizli yıldız, sakatlık nedeniyle 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. Portekzli futbolcunun derbideki durumu da merak konusu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Rafael Leao, ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen mücadeleyi tamamlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmaya yedek kulübesinde başlattığı Portekizli futbolcu, 61. dakikada oyuna girdi. Ancak Leao, yalnızca 16 dakika sahada kaldıktan sonra 77. dakikada oyundan alındı. Sarı-kırmızılılarda Leao'nun yerine Deniz Gül mücadeleye dahil oldu.
BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DEYDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre Gençlerbirliği deplasmanında dört değişiklik yaptı. Barcelona karşısında ilk 11'de forma giyen Rafael Leao, Ankara'daki mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Buruk, Portekizli futbolcunun yanı sıra Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve cezalı Lucas Torreira'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Leroy Sane'yi ilk 11'de görevlendirdi.
YERİNE DENİZ GÜL OYUNA GİRDİ
Galatasaray'da 77. dakikada gerçekleştirilen değişiklikle Rafael Leao'nun yerine Deniz Gül sahaya çıktı. Portekizli futbolcunun kısa süren performansının ardından oyundan alınmasının sebebinin sakatlık olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Galatasaray'da gözler şimdi Rafael Leao'nun sağlık durumuna çevrildi. Portekizli yıldızın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.