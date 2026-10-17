Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Rafael Leao, ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen mücadeleyi tamamlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmaya yedek kulübesinde başlattığı Portekizli futbolcu, 61. dakikada oyuna girdi. Ancak Leao, yalnızca 16 dakika sahada kaldıktan sonra 77. dakikada oyundan alındı. Sarı-kırmızılılarda Leao'nun yerine Deniz Gül mücadeleye dahil oldu.