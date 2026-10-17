Avrupa'da kupalarında çılgın gelir! İşte en çok kazanan 30 kulüp
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan son karşılaşmaların ardından kulüplerin gelir sıralaması güncellendi. Football Meets Data'nın hesaplamasına göre Şampiyonlar Ligi'nde PSG 68,2 milyon euro, Avrupa Ligi'nde Lyon 19,17 milyon euro ve Konferans Ligi'nde Atalanta 6,83 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Üç organizasyonda en fazla gelir hesaplanan 30 kulübün toplamı 832,99 milyon euroya ulaştı.
Avrupa kupalarında 2026-2027 sezonunun lig aşaması devam ederken kulüplerin UEFA organizasyonlarından sağladığı gelirlerin güncel sıralaması belli oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ikinci, Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Football Meets Data tarafından hazırlanan gelir hesaplamaları paylaşıldı.
Kulüplerin katılım payları, eleme turlarından gelen ödemeler, yayın ve katsayı gelirleri, maç sonuçlarına bağlı primler ile lig aşaması sıralamasından kaynaklanan payların dikkate alındığı tabloda üç organizasyonun liderleri de netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Konferans Ligi'nde Atalanta gelir hesaplamalarında ilk sırada yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PSG İLK SIRADA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek gelir hesabına 68,2 milyon euro ile Paris Saint-Germain ulaştı.
Fransız ekibini 66,5 milyon euro ile Liverpool, 65,9 milyon euro ile Bayern Münih takip etti. İngiltere temsilcisi Manchester City, 63,6 milyon euro ile dördüncü sırada yer alırken Real Madrid'in geliri 63,3 milyon euro olarak hesaplandı.
Arsenal 63 milyon euro ile altıncı, Borussia Dortmund 57,8 milyon euro ile yedinci, Barcelona ise 57,5 milyon euro ile sekizinci oldu. Listenin son iki basamağında 56,5 milyon euro ile Inter ve 55,6 milyon euro ile Manchester United yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 10 kulübün hesaplanan toplam geliri 617,9 milyon euroya ulaştı. PSG ile ikinci sıradaki Liverpool arasındaki fark 1,7 milyon euro oldu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN ÇOK GELİR ELDE EDEN 10 TAKIM
AVRUPA LİGİ'NDE LYON ZİRVEDE
UEFA Avrupa Ligi'nde kulüplerin hesaplanan gelir sıralamasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ilk sıraya yerleşti.
Lyon'un güncel gelir tutarı 19,17 milyon euro olarak hesaplanırken Bayer Leverkusen 15,91 milyon euro ile ikinci oldu. İtalyan devi Juventus ise 15,77 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.
Dinamo Zagreb 15,51 milyon euro ile dördüncü, Milan 14,62 milyon euro ile beşinci ve Benfica 14,44 milyon euro ile altıncı sıraya yerleşti.
Listenin devamında AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Celtic bulunuyor. Lyon ile ikinci sıradaki Bayer Leverkusen arasında 3,26 milyon euroluk fark oluştu.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EN ÇOK GELİR ELDE EDEN 10 TAKIM
KONFERANS LİGİ'NDE ATALANTA LİDER
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarının ardından Atalanta, 6,83 milyon euro ile gelir sıralamasının zirvesinde yer aldı.
İtalyan ekibini 6,76 milyon euro ile Kopenhag ve 6,68 milyon euro ile Ajax takip etti. Freiburg 6,61 milyon euro ile dördüncü, Monaco ise 6,57 milyon euro ile beşinci sırada yer aldı.
Braga, Brighton, Panathinaikos, Midtjylland ve Twente de ilk 10 takım arasında kendilerine yer buldu.
Atalanta ile ikinci sıradaki Kopenhag arasında yalnızca 70 bin euro fark bulunuyor.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE EN ÇOK GELİR ELDE EDEN 10 TAKIM
İLK 30 KULÜBÜN GELİRİ 832,99 MİLYON EURO
Football Meets Data'nın üç organizasyon için hazırladığı ilk 10 listelerinde bulunan 30 kulübün toplam geliri 832,99 milyon euro olarak hesaplandı.
Bu tutarın 617,9 milyon euroluk bölümü Şampiyonlar Ligi, 149,86 milyon euroluk bölümü Avrupa Ligi ve 65,23 milyon euroluk bölümü Konferans Ligi takımlarına ait.
UEFA'nın gelir dağıtım modelinde kulüplere yapılan ödemeler, organizasyona katılım, sportif performans ve yayın pazarı ile geçmiş başarıların etkili olduğu değer payı üzerinden belirleniyor.
GELİR TUTARLARI SEZON SONUNDA DEĞİŞEBİLİR
Güncellenen rakamlar, sezonun bu aşamasında kulüpler için hesaplanan gelirleri gösteriyor. Lig aşamasındaki sıralama primleri ve sonraki turlara yükselme karşılığında ödenecek ödüller, sezon ilerledikçe kulüplerin toplam gelirlerini değiştirebilecek.
Bu nedenle açıklanan tutarlar UEFA'nın sezon sonunda kesinleştireceği nihai ödeme tablosu niteliği taşımıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAN TAKIMLARA 18,62 MİLYON EURO
UEFA'nın 2026-2027 sezonu gelir dağıtım modeline göre Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılan 36 kulübün her biri için 18,62 milyon euro başlangıç payı ayrıldı. Organizasyonda alınan her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro performans primi ödenmesi öngörülüyor. Buna ek olarak kulüpler, yayın pazarlarının ekonomik büyüklüğü ile geçmiş sezonlardaki UEFA performanslarından hesaplanan değer payından da gelir elde ediyor.
AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET 450 BİN EURO
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılan kulüpler için başlangıç payı 4,31 milyon euro olarak belirlendi. Turnuvada her galibiyet 450 bin euro, beraberlik ise 150 bin euro prim kazandırıyor. Lig aşamasının sonunda elde edilecek sıralamaya ve eleme turlarındaki başarıya bağlı olarak kulüplerin gelirlerine yeni ödemeler eklenebilecek. Avrupa Ligi'nde takımlara dağıtılmak üzere ayrılan toplam kaynak 565 milyon euro düzeyinde bulunuyor.
KONFERANS LİGİ'NDE GALİBİYETE 400 BİN EURO
UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu için belirlenen başlangıç payı takım başına 3,17 milyon euro oldu. Turnuvada galibiyet başına 400 bin euro, beraberlik başına 133 bin euro performans primi öngörülüyor. Konferans Ligi'nde lig aşamasından itibaren kulüplere ayrılan toplam gelir havuzu 285 milyon euro olarak açıklandı. Bu kaynağın bir bölümü başlangıç paylarına, bir bölümü sportif performans ödüllerine, kalan bölümü ise kulüplerin değer paylarına ayrılıyor.
TÜRK TAKIMLARI İLK 10 GELİR LİSTELERİNE GİREMEDİ
Football Meets Data'nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gelir sıralamalarının ilk 10 basamağında Türkiye'den kulüp yer almadı. UEFA organizasyonlarında mücadele eden Türk temsilcilerinin gelirleri, katıldıkları turnuvaya, elde ettikleri sonuçlara ve kendileri için hesaplanan değer paylarına göre belirleniyor.
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