Kulüplerin katılım payları, eleme turlarından gelen ödemeler, yayın ve katsayı gelirleri, maç sonuçlarına bağlı primler ile lig aşaması sıralamasından kaynaklanan payların dikkate alındığı tabloda üç organizasyonun liderleri de netleşti.

Avrupa kupalarında 2026-2027 sezonunun lig aşaması devam ederken kulüplerin UEFA organizasyonlarından sağladığı gelirlerin güncel sıralaması belli oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ikinci, Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Football Meets Data tarafından hazırlanan gelir hesaplamaları paylaşıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kulüplerin güncel gelir sıralaması açıklandı. (Fotoğraf: AFP)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PSG İLK SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek gelir hesabına 68,2 milyon euro ile Paris Saint-Germain ulaştı.

Fransız ekibini 66,5 milyon euro ile Liverpool, 65,9 milyon euro ile Bayern Münih takip etti. İngiltere temsilcisi Manchester City, 63,6 milyon euro ile dördüncü sırada yer alırken Real Madrid'in geliri 63,3 milyon euro olarak hesaplandı.

Arsenal 63 milyon euro ile altıncı, Borussia Dortmund 57,8 milyon euro ile yedinci, Barcelona ise 57,5 milyon euro ile sekizinci oldu. Listenin son iki basamağında 56,5 milyon euro ile Inter ve 55,6 milyon euro ile Manchester United yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 10 kulübün hesaplanan toplam geliri 617,9 milyon euroya ulaştı. PSG ile ikinci sıradaki Liverpool arasındaki fark 1,7 milyon euro oldu.