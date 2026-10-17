Galatasaray Trabzonspor'un istediği yıldıza kanca attı! Transfer için bonservis bedeli belirlendi
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Tottenham'ın Brezilyalı santrforu Richarlison için girişimde bulunacağı öne sürüldü. Ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 10 milyon euroya kadar düşürüldüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü için bu miktarı ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison'u gündemine aldığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor arayışında Brezilyalı futbolcuyu değerlendirdiği belirtildi.
ESPN Brezilya kaynaklı haberlere göre Tottenham, 29 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Richarlison için bonservis beklentisini 10 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü öne sürüldü.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE RICHARLISON VAR
Ara transfer döneminde forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Tottenham'daki geleceği belirsizliğini koruyan Richarlison ile ilgilendiği iddia edildi.
Brezilyalı futbolcunun İngiliz kulübünden ayrılarak kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği, sarı-kırmızılıların ise ocak ayında transfer için girişimde bulunmayı değerlendirdiği belirtildi.
Santrfor mevkisinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Richarlison'un Galatasaray'ın transfer seçenekleri arasında bulunduğu ileri sürüldü.
TOTTENHAM'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Tottenham'ın Richarlison için talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitmeye hazırlandığı iddia edildi.
Brezilya basınındaki haberlere göre İngiliz ekibi, daha önce 20 ila 25 milyon euro seviyesinde değerlendirdiği futbolcu için ocak ayında yaklaşık 10 milyon euroluk teklifleri kabul edebilir.
Galatasaray'ın ise sözleşmesinin son aylarına yaklaşan 29 yaşındaki santrfor için bu bedeli ödemek istemediği ileri sürüldü.
Taraflar arasında transfer görüşmeleri yapıldığı iddiaları gündemde yer alırken kulüplerden resmî bir teklif veya anlaşma açıklaması gelmedi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Richarlison'un Tottenham ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.
2022 yılında Everton'dan Tottenham'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiliz kulübüyle beş yıllık anlaşma imzalamıştı.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin son dönemine girmesi, ara transfer dönemindeki bonservis görüşmelerinin temel başlıkları arasında gösteriliyor.
İngiliz ekibinin oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli elde etmeden kaybetmemek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü.
BU SEZON PREMIER LİG'DE 68 DAKİKA OYNADI
Richarlison, 2026-2027 sezonunda Tottenham formasıyla Premier Lig'de yalnızca bir karşılaşmada görev yaptı.
İngiliz ekibinin sezonun ilk lig maçında 68 dakika sahada kalan Brezilyalı golcü, daha sonra teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro planlamasının dışında kaldı.
Tottenham'ın Premier Lig kadrosuna dahil edilmeyen Richarlison, 13 Ekim'de İngiliz ekibinin 21 yaş altı takımıyla Cheltenham Town karşısında forma giydi.
EFL Trophy'de oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada bir gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, penaltı atışlarında da topu ağlara gönderdi.
TRABZONSPOR DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Richarlison, yaz transfer döneminde Türkiye'den başka bir kulübün de gündemine gelmişti.
Trabzonspor, Tottenham'dan ayrılmayı değerlendiren Brezilyalı futbolcunun transferi için girişimlerde bulunmuştu.
İngiliz ve Brezilya basınında yer alan haberlerde, Richarlison'un bordo-mavili ekibin sözleşme şartlarına olumlu yaklaştığı ancak kulüpler arasında bonservis bedelinde anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.
Transferin gerçekleşmemesinin ardından Tottenham'da kalan Richarlison'un adı bu kez Galatasaray ile anılmaya başladı.
GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI
Richarlison, 2025-2026 sezonunda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmada görev yaptı.
Brezilyalı futbolcu söz konusu maçlarda 12 gol kaydederken bunların 11'ini İngiltere Premier Lig'de attı.
Tottenham'ın 2025 yılında kazandığı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda da kadroda bulunan Richarlison, 2022'den bu yana Londra ekibinin formasını giyiyor.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA 20 GOLÜ VAR
10 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Nova Venecia kentinde dünyaya gelen Richarlison, profesyonel kariyerine ülkesinde başladı.
Fluminense'deki performansının ardından 2017 yılında Watford'a transfer olan golcü futbolcu, bir sezon sonra Everton'ın yolunu tuttu.
Everton'da geçirdiği dört sezonun ardından 2022 yazında Tottenham'a imza atan Richarlison, Brezilya Milli Takımı'nda da 54 maçta 20 gol kaydetti.
2019 Copa America şampiyonluğu yaşayan Brezilya kadrosunda bulunan Richarlison, 2022 Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil etti.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu öne sürülen 29 yaşındaki futbolcunun geleceğinin ocak ayındaki gelişmelerle netleşmesi bekleniyor.