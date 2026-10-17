Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison'u gündemine aldığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor arayışında Brezilyalı futbolcuyu değerlendirdiği belirtildi. ESPN Brezilya kaynaklı haberlere göre Tottenham, 29 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Richarlison için bonservis beklentisini 10 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü öne sürüldü.

Galatasaray'ın Tottenham forması giyen Richarlison'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. (Fotoğraf: AFP) GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE RICHARLISON VAR Ara transfer döneminde forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Tottenham'daki geleceği belirsizliğini koruyan Richarlison ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun İngiliz kulübünden ayrılarak kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği, sarı-kırmızılıların ise ocak ayında transfer için girişimde bulunmayı değerlendirdiği belirtildi. Santrfor mevkisinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Richarlison'un Galatasaray'ın transfer seçenekleri arasında bulunduğu ileri sürüldü.