Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Bruno Fernandes için yeniden harekete geçti. Manchester United'da yaşanan yönetim krizi ve Portekizli yıldızın ayrılma isteği, sarı-kırmızılıların ocak ayı planlarını hızlandırdı. Ancak Barcelona da 32 yaşındaki futbolcunun peşinde.
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde gözünü yeniden Bruno Fernandes'e çevirdi.
Yaz aylarında Manchester United'ın Portekizli yıldızını kadrosuna katmak isteyen ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinde yaşanan gelişmelerin ardından transfer için yeniden girişimlere başladı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun daha önce bizzat görüşmeler yürüttüğü Fernandes, ocak ayı için öncelikli hedeflerden biri haline geldi.
MANCHESTER UNITED'DA BRUNO FERNANDES KRİZİ
Geçen sezon Manchester United'da gösterdiği performansla asist krallığına ulaşan Bruno Fernandes'in transferi, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasının ardından gerçekleşmemişti.
Ancak Manchester United'da son dönemde yaşanan gelişmeler, Portekizli futbolcunun geleceğini yeniden tartışmaya açtı.
Atletico Madrid karşısında alınan yenilginin ardından önce Lisandro Martinez kulüp yönetimini eleştirdi.
Ardından Bruno Fernandes de takım arkadaşına destek vererek yöneticilere sert mesajlar gönderdi.
Kulübün geçmiş başarılarının sürekli öne çıkarılmasından yorulduğunu belirten yıldız futbolcu, yönetimin geleceğe yönelik somut bir vizyon ortaya koyması gerektiğini ifade etti.
GALATASARAY'A BARCELONA RAKİP OLDU
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Bruno Fernandes, ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor.
İngiliz kulübü ise oyuncunun sözleşmesinde bulunan bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmayı değerlendiriyor.
Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde yakın ilişkiler kurduğu Portekizli yıldız ve menajeriyle temaslarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların transferdeki en önemli rakibi ise Barcelona.
İspanyol ekibinin de Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istediği ancak transfer için gerekli bütçeyi oluşturmakta zorlanabileceği öne sürülüyor.
Galatasaray, Manchester United'ın sözleşme konusunda vereceği karara göre ocak ayındaki transfer girişimlerini şekillendirecek.