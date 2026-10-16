Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde gözünü yeniden Bruno Fernandes'e çevirdi.

Yaz aylarında Manchester United'ın Portekizli yıldızını kadrosuna katmak isteyen ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinde yaşanan gelişmelerin ardından transfer için yeniden girişimlere başladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun daha önce bizzat görüşmeler yürüttüğü Fernandes, ocak ayı için öncelikli hedeflerden biri haline geldi.