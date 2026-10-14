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İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşma, dış basında geniş yer buldu. İspanyol gazeteleri, Barcelona'nın İstanbul'daki geri dönüşüne ve Lamine Yamal'ın performansına övgüler yağdırdı.

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İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan ve İspanyol temsilcisinin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadele, Avrupa basınında geniş şekilde ele alındı.

Özellikle İspanyol gazeteleri, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın geriye düştüğü karşılaşmada ortaya koyduğu futbolu öne çıkardı.

Sarı-kırmızılılar karşısında alınan galibiyette Lamine Yamal'ın performansı da manşetlerde önemli yer tuttu.

İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"-2
İSPANYOL BASININDAN BARCELONA'YA ÖVGÜ

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo, karşılaşmayı "Barcelona'dan Türk cehenneminde muhteşem bir performans" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Katalan ekibinin ilk yarının son bölümüyle ikinci yarının başlangıcında skoru lehine çevirdiği ve yüksek kalitede bir oyun sergilediği vurgulandı.

İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"-3
Marca ise "Bir partiden diğerine" başlığını tercih etti.

Barcelona'nın hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili sonuçlar aldığı belirtilen haberde, Hansi Flick'in öğrencilerinin yakaladığı galibiyet serisine vurgu yapıldı.

İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"-4
AS gazetesi de "Durdurulamaz Barcelona, İstanbul'u ele geçirdi" başlığını kullandı.

Haberde, Barcelona'nın ikinci yarıdaki performansıyla geri dönüşü tamamladığı ve üst üste 10. galibiyetini elde ettiği ifade edildi.

Ayrıca Lamine Yamal'ın üçüncü goldeki hareketine özel yer ayrılırken Katalan ekibinin Ali Sami Yen Stadyumu'nda üstünlük kurduğu belirtildi.

İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"-5
LAMINE YAMAL MANŞETLERDE

El Pais, Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki 4-1'lik galibiyetinde Lamine Yamal'ın performansını öne çıkarırken Cadena SER, genç futbolcunun liderliğinde İstanbul'da etkili bir oyun sergilendiğini yazdı.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport da Lamine Yamal'a geniş yer ayırdı. Haberde genç yıldızın asistleri, çalımları ve hücumdaki yaratıcılığının Barcelona'nın galibiyetinde belirleyici olduğu aktarıldı.

İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"-6
BARCELONA'NIN GALİBİYET SERİSİNE VURGU

La Nacion, Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki farklı galibiyetini üst üste 10. zafer ve 43 gollük performans üzerinden değerlendirdi.

İngiliz gazetesi The Sun, Hansi Flick'in takımının ilk golü yedikten sonra toparlanarak ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdiğini ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasında zirveye yerleştiğini belirtti.

İspanya'da gündem Barcelona'nın galibiyeti: "İstanbul'u ele geçirdi"-7
Brezilya basınından UOL ise Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzde 100'lük galibiyet oranını koruduğunu aktardı.

Katalan temsilcisinin İstanbul'da elde ettiği sonuçla birlikte üst üste galibiyet sayısı 10'a ulaştı.

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