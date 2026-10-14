Sarı-kırmızılılar karşısında alınan galibiyette Lamine Yamal'ın performansı da manşetlerde önemli yer tuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan ve İspanyol temsilcisinin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadele, Avrupa basınında geniş şekilde ele alındı.

Haberde, Katalan ekibinin ilk yarının son bölümüyle ikinci yarının başlangıcında skoru lehine çevirdiği ve yüksek kalitede bir oyun sergilediği vurgulandı.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo, karşılaşmayı "Barcelona'dan Türk cehenneminde muhteşem bir performans" başlığıyla okuyucularına duyurdu.



Marca ise "Bir partiden diğerine" başlığını tercih etti.

Barcelona'nın hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili sonuçlar aldığı belirtilen haberde, Hansi Flick'in öğrencilerinin yakaladığı galibiyet serisine vurgu yapıldı.