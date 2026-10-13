Galatasaray'ın Barcelona golüne VAR engeli! Barış Alper Yılmaz kararı

Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinci, VAR incelemesinin ardından sona erdi.

Barcelona savunmasında Pau Cubarsi'nin kale çizgisi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

Arka direkte yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından kale önünde Barış Alper Yılmaz da meşin yuvarlağa kafayla dokundu.

Galatasaray'ın Barcelona karşısında 34. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. (Fotoğraf: TRT 1'den alınmıştır)

Galatasaray'ın ikinci golü, Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı. (Fotoğraf: AA)

VAR'DAN OFSAYT KARARI

Pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından incelenmesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu belirlendi.

Karşılaşmanın İtalyan hakemi Marco Guida, inceleme sonrasında golü geçersiz saydı.

Bu kararla Galatasaray'ın Barcelona karşısında farkı ikiye çıkarma fırsatı sonuçsuz kaldı. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam etti.