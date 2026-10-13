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Galatasaray'ın Barcelona golüne VAR engeli! Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ettiği karşılaşmada 34. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Victor Osimhen'in kafa vuruşunda topa son dokunan Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu belirlendi. Hakem Marco Guida'nın kararıyla sarı-kırmızılıların ikinci golü geçerlilik kazanmadı.

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Galatasaray'ın Barcelona golüne VAR engeli! Barış Alper Yılmaz kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın Barcelona karşısında 34. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. (Fotoğraf: TRT 1'den alınmıştır)Galatasaray'ın Barcelona karşısında 34. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. (Fotoğraf: TRT 1'den alınmıştır)

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı köşe vuruşunda Aleksey Batrakov topu ceza sahasına gönderdi.

Arka direkte yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından kale önünde Barış Alper Yılmaz da meşin yuvarlağa kafayla dokundu.

Barcelona savunmasında Pau Cubarsi'nin kale çizgisi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinci, VAR incelemesinin ardından sona erdi.

Galatasaray'ın ikinci golü, Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'ın ikinci golü, Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı. (Fotoğraf: AA)

VAR'DAN OFSAYT KARARI

Pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından incelenmesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu belirlendi.

Karşılaşmanın İtalyan hakemi Marco Guida, inceleme sonrasında golü geçersiz saydı.

Bu kararla Galatasaray'ın Barcelona karşısında farkı ikiye çıkarma fırsatı sonuçsuz kaldı. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam etti.

Hakem Marco Guida, VAR incelemesi sonrasında ofsayt kararını verdi. (Fotoğraf: AA)Hakem Marco Guida, VAR incelemesi sonrasında ofsayt kararını verdi. (Fotoğraf: AA)

RAMS PARK'TA GOL SEVİNCİ YARIM KALDI

Galatasaray taraftarları, Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşunun ardından topun ağlara gitmesiyle gol sevinci yaşadı.

VAR incelemesi sonrasında golün geçersiz sayılmasıyla tribünlerdeki sevinç sona erdi.

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