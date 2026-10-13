Galatasaray'ın Barcelona golüne VAR engeli! Barış Alper Yılmaz kararı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ettiği karşılaşmada 34. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Victor Osimhen'in kafa vuruşunda topa son dokunan Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu belirlendi. Hakem Marco Guida'nın kararıyla sarı-kırmızılıların ikinci golü geçerlilik kazanmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı köşe vuruşunda Aleksey Batrakov topu ceza sahasına gönderdi.
Arka direkte yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından kale önünde Barış Alper Yılmaz da meşin yuvarlağa kafayla dokundu.
Barcelona savunmasında Pau Cubarsi'nin kale çizgisi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinci, VAR incelemesinin ardından sona erdi.
VAR'DAN OFSAYT KARARI
Pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından incelenmesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu belirlendi.
Karşılaşmanın İtalyan hakemi Marco Guida, inceleme sonrasında golü geçersiz saydı.
Bu kararla Galatasaray'ın Barcelona karşısında farkı ikiye çıkarma fırsatı sonuçsuz kaldı. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam etti.
RAMS PARK'TA GOL SEVİNCİ YARIM KALDI
Galatasaray taraftarları, Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşunun ardından topun ağlara gitmesiyle gol sevinci yaşadı.
VAR incelemesi sonrasında golün geçersiz sayılmasıyla tribünlerdeki sevinç sona erdi.