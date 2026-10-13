UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Aslan'a transferde kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için Fiorentina'dan olumsuz haber geldi. İtalyan ekibinin, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve transferine izin vermeyi düşünmediği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Aslan'a transferde kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce Trabzonspor forması giyen Christ Oulai'yi takip etmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların ilgilendiği genç futbolcunun geleceğiyle ilgili İtalya'dan yeni bir haber geldi.

Galatasaray'ın gözdesi Oulai için İtalya'dan flaş gelişme - 1

FIORENTINA TRANSFERE KAPIYI KAPATTI

Fiorentina'nın, Fildişi Sahilli oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre Fiorentina, Christ Oulai'yi geleceğe yönelik kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Fiorentina'dan Galatasaray'a Oulai yanıtı: Satmıyoruz - 2

İtalyan temsilcisi, henüz beklenen performansı sergileyemeyen 20 yaşındaki futbolcunun potansiyeline güvenmeye devam ediyor.

Fiorentina yönetiminin bu nedenle Oulai için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünmediği ve genç oyuncuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.

Fiorentina genç yıldıza güveniyor, transfer tekliflerini reddediyor - 3

FIORENTINA'DA 6 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai, İtalyan ekibinde şu ana kadar 6 maçta forma giydi.

Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği genç futbolcunun transferi konusunda Fiorentina'nın mevcut tutumu, sarı-kırmızılıların önündeki en önemli engel olarak öne çıkıyor.

İtalyan kulübü, Oulai'nin gelişimini kendi kadrosunda sürdürmesini planlıyor.

Oulai'nin Fiorentina'daki durumu Galatasaray'ı zorluyor - 4
Aslan Barça karşısında: Hansi Flick'ten 2 yıldıza özel önlem! Okan Buruk'tan flaş 11 tercihi
SONRAKİ HABER

Aslan Barça karşısında! Okan Buruk'tan flaş 11 tercihi
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler