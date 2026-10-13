Aslan'a transferde kötü haber! Kulübü bırakmayacak
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için Fiorentina'dan olumsuz haber geldi. İtalyan ekibinin, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve transferine izin vermeyi düşünmediği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce Trabzonspor forması giyen Christ Oulai'yi takip etmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği genç futbolcunun geleceğiyle ilgili İtalya'dan yeni bir haber geldi.
FIORENTINA TRANSFERE KAPIYI KAPATTI
Fiorentina'nın, Fildişi Sahilli oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre Fiorentina, Christ Oulai'yi geleceğe yönelik kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.
İtalyan temsilcisi, henüz beklenen performansı sergileyemeyen 20 yaşındaki futbolcunun potansiyeline güvenmeye devam ediyor.
Fiorentina yönetiminin bu nedenle Oulai için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünmediği ve genç oyuncuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.
FIORENTINA'DA 6 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai, İtalyan ekibinde şu ana kadar 6 maçta forma giydi.
Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği genç futbolcunun transferi konusunda Fiorentina'nın mevcut tutumu, sarı-kırmızılıların önündeki en önemli engel olarak öne çıkıyor.
İtalyan kulübü, Oulai'nin gelişimini kendi kadrosunda sürdürmesini planlıyor.