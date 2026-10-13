FIORENTINA'DA 6 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai, İtalyan ekibinde şu ana kadar 6 maçta forma giydi.

Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği genç futbolcunun transferi konusunda Fiorentina'nın mevcut tutumu, sarı-kırmızılıların önündeki en önemli engel olarak öne çıkıyor.

İtalyan kulübü, Oulai'nin gelişimini kendi kadrosunda sürdürmesini planlıyor.

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